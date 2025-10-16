Σορτς: «Θα χρειαστούμε χρόνο για να βρούμε χημεία με τον Ναν»

Χρόνος θα χρειαστεί για να μπορέσει να αναπτυχθεί αγωνιστική χημεία ανάμεσα στον Τι Τζέι Σορτς με τον Κέντρικ Ναν.



Αυτό υποστήριξε ο πρώτος σε δηλώσεις που έκανε χθες μετά το παιχνίδι του Παναθηναϊκού με τη Βιλερμπάν στο Eurohoops επισημαίνοντας ότι οι δύο τους δουλεύουν αρκετά σε αυτό στις προπονήσεις μιλάνε αλλά ακόμη κι έτσι θα χρειαστεί να περάσει χρόνος.

«Θα πάρει χρόνο να βρούμε χημεία, αυτό το βλέπουμε με τις προπονήσεις, με τα παιχνίδια, με το πόσο παίζουμε μαζί, μιλάμε μαζί έτσι ώστε μέχρι το τέλος της σεζόν να έχουμε βρει αυτή τη χημεία, αλλά τώρα ακόμη είναι νωρίς. Προσπαθούμε να καταλάβουμε ο ένας το παιχνίδι του άλλου», ανέφερε ο Αμερικανός άσος ο οποίος μεταξύ άλλων αναφέρθηκε και στην εμφάνιση του Χολμς.



«Αρχικά να του ευχηθώ χρόνια πολλά. Είμαι πολύ χαρούμενος γι’ αυτόν, δουλεύει πάρα πολύ σκληρά, είναι ένα μεγάλο βήμα γι’ αυτόν από το NBA να έρθει εδώ στην Ευρώπη. Είναι ακόμη στην προσαρμογή. Αυτή η εμφάνιση θα τον βοηθήσει ακόμη περισσότερο στα επόμενα παιχνίδια γιατί ξέρουμε τι μπορεί να κάνει, βλέπουμε το πάθος και στην προπόνηση».



Τέλος μίλησε για το επόμενο παιχνίδι του τριφυλλιού αυτό με την Εφές.



«Θα είναι ένα πολύ δύσκολο παιχνίδι. Προφανώς πρέπει να ταξιδέψουμε εκεί, να βρούμε τρόπο να ανακάμψουμε μέσα σε 48 ώρες. Θα είναι μία μεγάλη μάχη, έχουν πολύ καλούς παίκτες και προπονητή θα πάμε εκεί για να κάνουμε το 2/2», κατέληξε.

