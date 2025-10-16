Παναθηναϊκός: Αυτό άλλαξε ο Χολμς και… μεταμορφώθηκε

Ο Παναθηναϊκός πήρε τη νίκη κόντρα στη Βιλερμπάν, αν και δυσκολεύτηκε, και έκανε την τρίτη του νίκη στη διοργάνωση, «πιάνοντας» στην κορυφή άλλες 5 ομάδες. Ο Εργκίν Αταμάν είδε τον Κέντρικ Ναν να σκοράρει 26 πόντους και να γεμίζει τη στατιστική του με 6 ασίστ και 5 ριμπάουντ. Από την άλλη, απόλυτος πρωταγωνιστής στην αναμέτρηση ήταν ο Ρισόν Χολμς ο οποίος ολοκλήρωσε το double double.

