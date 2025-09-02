Η Ελλάδα αντιμετωπίζει αυτή την ώρα τη Βοσνία στην 4η αγωνιστική στο πλαίσιο της φάσης των ομίλων του Eurobasket 2025. Υπενθυμίζεται ότι η Εθνική μας έχει κάνει το «3 στα 3» στον όμιλο μετά τις νίκες επί της Ιταλίας (75-66), Κύπρου (96-69) και Γεωργίας (94-53), με τη Βοσνία από την πλευρά της να έχει ρεκόρ 1-2 στον τρίτο όμιλο.
Με 18-0 επιμέρους σκορ, οι Βόσνιοι πέρασαν μπροστά στο σκορ, με το ημίχρονο να κλείνει με 38-44.
Παρακολουθήστε Live την εξέλιξη της αναμέτρησης μεταξύ Ελλάδας - Βοσνίας εδώ
Η σημερινή αναμέτρηση αποτελεί το πρώτο από τα δύο βήματα που απαιτούνται για να «κλειδώσει» η Εθνική μας την πρωτιά στον όμιλο. Το δεύτερο βήμα, ωστόσο, δεν εξαρτάται από εμάς: είναι η νίκη της Ιταλίας απέναντι στην Ισπανία στο βραδινό παιχνίδι της ημέρας. Αν οι Ιταλοί επικρατήσουν, τότε η Εθνική μας εξασφαλίζει την κορυφή ανεξαρτήτως αποτελέσματος στην τελευταία αγωνιστική.
Ο Βασίλης Σπανούλης αντιμετωπίζει δύο σημαντικές απουσίες. Η πρώτη είναι εκείνη του Γιάννη Αντετοκούνμπο, ο οποίος αποφασίστηκε να προφυλαχθεί καθώς αντιμετωπίζει κάποιες ενοχλήσεις στο γόνατο. Η δεύτερη απουσία μας θα είναι ο Γιαννούλης Λαρεντζάκης, και εκείνος προληπτικά λόγω ενοχλήσεων στη μέση. Επομένως η Ελλάδα αγωνίζεται με 10 παίκτες στη διάθεσή της.
Την ερχόμενη Πέμπτη (04/09) η Ελλάδα ολοκληρώνει τις υποχρεώσεις της στον όμιλο κόντρα στην Ισπανία.
