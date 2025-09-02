Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Οριστικό: Δεν παίζει ο Γιάννης Αντετοκούνμπο με Βοσνία

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο δεν θα αγωνιστεί στο Ελλάδα-Βοσνία (15:00) και αυτό είναι οριστικό

Αντετοκούνμπο

Χωρίς τον Γιάννη Αντετοκούνμπο θα παραταχθεί, οριστικά, η Εθνική ομάδα στον αγώνα με τη Βοσνία (15:00) για την 4η αγωνιστικού της φάσης των ομίλων του Ευρωμπάσκετ.

Ο 30χρονος σούπερ σταρ αντιμετωπίζει κάποιες ενοχλήσεις στο γόνατο και τελικά αποφασίστηκε να προφυλαχθεί εν όψει και των πιο δύσκολων και κρίσιμων αγώνων που ακολουθούν, αρχικά την Πέμπτη απέναντι στην Ισπανία στο φινάλε του ομίλου και εν συνεχεία στα νοκ άουτ, με πρώτο την Κυριακή.

Εκτός μάχης είναι και ο Γιαννούλης Λαρεντζάκης, προληπτικά λόγω ενοχλήσεων στη μέση. Έτσι ο Βασίλης Σπανούλης θα έχει στη διάθεσή του δέκα παίκτες.

Πηγή: sport-fm.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Γιάννης Αντετοκούνμπο εθνική Ελλάδος Βοσνία Ευρωμπάσκετ 2025
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
17 0 Bookmark