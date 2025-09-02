Οριστικό: Δεν παίζει ο Γιάννης Αντετοκούνμπο με Βοσνία

Χωρίς τον Γιάννη Αντετοκούνμπο θα παραταχθεί, οριστικά, η Εθνική ομάδα στον αγώνα με τη Βοσνία (15:00) για την 4η αγωνιστικού της φάσης των ομίλων του Ευρωμπάσκετ.

Ο 30χρονος σούπερ σταρ αντιμετωπίζει κάποιες ενοχλήσεις στο γόνατο και τελικά αποφασίστηκε να προφυλαχθεί εν όψει και των πιο δύσκολων και κρίσιμων αγώνων που ακολουθούν, αρχικά την Πέμπτη απέναντι στην Ισπανία στο φινάλε του ομίλου και εν συνεχεία στα νοκ άουτ, με πρώτο την Κυριακή.

Εκτός μάχης είναι και ο Γιαννούλης Λαρεντζάκης, προληπτικά λόγω ενοχλήσεων στη μέση. Έτσι ο Βασίλης Σπανούλης θα έχει στη διάθεσή του δέκα παίκτες.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.