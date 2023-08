«Sky Sports»: Δίνει 9 εκατ. στην Μπενφίκα για Βλαχοδήμο η Νότιγχαμ

Την πρώτη επίσημη προσφορά της προς την Μπενφίκα κατέθεσε η Νότιγχαμ Φόρεστ, προσφέροντας το ποσό των εννιά εκατομμυρίων για τον Οδυσσέα Βλαχοδήμο!



Αυτό τουλάχιστον υποστηρίζει σε ρεπορτάζ του το έγκριτο «Sky Sports», σημειώνοντας παράλληλα ότι ο διεθνής Έλληνας γκολκίπερ είναι θετικός στη μετακίνησή του στον αγγλικό σύλλογο.

Ωστόσο, η πρόταση που κατέθεσε σήμερα (28/8) η Νότιγχαμ δεν έγινε δεκτή από τους Λουζιτανούς, που αξιώνουν τουλάχιστον 10 εκατομμύρια για να πουν το «ναι».



Με τις διαπραγματεύσεις των δύο πλευρών πάντως, να συνεχίζονται και τις επόμενες ώρες να είναι κρίσιμες για την επίτευξη ή όχι της μεταγραφής του «Όντι».

EXCL: Nottingham Forest submit formal bid for Odisseas Vlachodimos, package close to €9m fee — it’s the first official bid from Forest 🚨🔴🌳 #NFFC



Benfica want more to make it happen but talks continue.



Vlachodimos, Man Utd 2nd option as backup GK after priority Bayindir. pic.twitter.com/0klUjOBlZ0