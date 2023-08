Παίκτης της Νάπολι γίνεται ο Λίντστρομ, στα 35 εκατομμύρια ευρώ η συμφωνία με την Άιντραχτ

Σημαντική ενίσχυση στη μεσοεπιθετική γραμμή της Νάπολι, με την απόκτηση του Γέσπερ Λίντστρομ. Οι πρωταθλητές Ιταλίας συμφώνησαν στα 35 εκατομμύρια ευρώ με την Άιντραχτ Φρανκφούρτης, προκειμένου να κλείσουν τη μεταγραφή του Δανού επιθετικού μέσου.



Μόνο οι λεπτομέρειες απομένουν, προκειμένου να ανακοινωθεί η απόκτηση του ποδοσφαιριστή από τους «παρτενοπέι», καθώς ο 23χρονος Δανός χαφ αναμένεται να περάσει από ιατρικές εξετάσεις την Τρίτη (29/08). Στη συνέχεια θα υπογράψει το συμβόλαιό του και θα ανακοινωθεί από τη Νάπολι, όπου θα αποτελέσει τον αντικαταστάτη του Ίρβινγκ Λοζάνο. Ο Μεξικανός πρέπει να υπενθυμίσουμε πως βρίσκεται σε διαπραγματεύσεις με την Αϊντχόφεν.

Ο Λίντστρομ εντάχθηκε στην Άιντραχτ Φρανκφούρτης το 2021 από τη Μπρόντμπι, έναντι 7 εκατομμυρίων ευρώ. Σε 80 συμμετοχές, συνολικά, κατέγραψε 14 γκολ και ισάριθμες ασίστ, κατακτώντας με τη Γερμανική ομάδα του Europa League της αγωνιστικής περιόδου 2021/22.

