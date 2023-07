Σκέφτεται να κρεμάσει τα γάντια του ο Μπουφόν!

Τέλος σε μια σπουδαία καριέρα σκέφτεται να βάλει ο Τζανλουίτζι Μπουφόν! Ο 45χρονος μέχρι στιγμής δεν είχε δείξει ιδιαίτερη διάθεση να σταματήσει το ποδόσφαιρο, ωστόσο σύμφωνα με την Gazzetta dello Sport ο Ιταλός θρύλος πολύ πιθανότατα να κρεμάσει τα γάντια του.



Ο Μπουφόν αγωνίζεται στην Πάρμα την τελευταία διετία, με το συμβόλαιό του να ολοκληρώνεται το καλοκαίρι του 2024.

Ωστόσο, νωρίτερα στην ημέρα είχαν βγει κάποια δημοσιεύματα τα οποία έκαναν λόγο για μεγάλη πρόταση στον Ιταλό από ομάδα της Σαουδικής Αραβίας.



Ωστόσο, ο Μπουφόν δεν σκέφτεται κάτι τέτοιο και επιθυμεί να αποσυρθεί πια για να περάσει περισσότερο χρόνο με την οικογένειά του, ενώ τις επόμενες ημέρες θα παρθεί και η τελική απόφαση.

