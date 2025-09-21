Σκάνδαλο στη Βουλγαρία: Βαριές ποινές σε ποδοσφαιριστές και προπονητές για παράνομο στοίχημα

Το βουλγαρικό ποδόσφαιρο βρίσκεται στο επίκεντρο σκανδάλου, καθώς η Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία ανακοίνωσε βαριές ποινές σε σχεδόν 50 ποδοσφαιριστές, προπονητές και στελέχη για συμμετοχή σε παράνομο στοιχηματισμό.

Η Πειθαρχική Επιτροπή, ύστερα από συνεδρίαση κεκλεισμένων των θυρών, επέβαλε πρόστιμα ύψους 10.000 λέβα (περίπου 5.000 ευρώ) και αφαίρεση δικαιωμάτων συμμετοχής στο ποδόσφαιρο έως την εξόφλησή τους. Οι εμπλεκόμενοι προέρχονται τόσο από την efbet Liga (Α΄ κατηγορία) όσο και από τη Β΄ κατηγορία.

Η υπόθεση ήρθε στο φως μετά από έρευνα της Εθνικής Αστυνομίας και της Υπηρεσίας Εσόδων, που αποκάλυψε ενεργή εμπλοκή προσώπων του ποδοσφαίρου σε στοιχήματα για αγώνες των ίδιων διοργανώσεων – πρακτική που απαγορεύεται αυστηρά από FIFA και UEFA.

Αν και δεν εμπλέκονται παίκτες κορυφαίων συλλόγων όπως η ΤΣΣΚΑ Σόφιας και η Λέφσκι, η συμμετοχή σχεδόν 50 ατόμων αποδεικνύει τη βαθιά διάβρωση του φαινομένου. Η απουσία επίσημης λίστας ονομάτων έχει προκαλέσει οργή στους φιλάθλους, οι οποίοι απαιτούν διαφάνεια.

