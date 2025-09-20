Οκτώ αλλαγές από τον Ραζβάν Λουτσέσκου συγκριτικά με το ματς Κυπέλλου κόντρα στον Λεβαδειακό και επαναφορά αρκετών βασικών.

Ο Παβλένκα ξεκίνησε κάτω από την εστία, ενώ οι Σάστρε, Κετζιόρα, Λόβρεν και Μπάμπα απάρτιζαν την τετράδα της άμυνας. Οζντόεφ-Μεϊτέ το δίδυμο στα χαφ, με τον Ζίβκοβιτς να παίρνει θέση στα δεξιά της επίθεσης, τον Τάισον στα αριστερά και τον Πέλκα να κινείται σε ελεύθερο ρόλο πίσω από τον Γιακουμάκη.

Ο Γιάννης Περάκης παρέταξε τον Παναιτωλικό με 4-2-3-1 και τον Τσάβες κάτω από τα δοκάρια. Γαλιάτσος στο δεξι άκρο της άμυνας, Μανρίκε στο αριστερό και Γκαρθία-Σιέλης στα στόπερ. Κουντούρης και Κόγιτς στον άξονα και λίγο πιο μπροστά τους ο Εστεμπάν. Μπελεβώνης στο δεξί «φτερό», Μίχαλακ στο αριστερό και Αγκίρε στην κορυφή της επίθεσης.

Το ματς:

Από το πρώτο κιόλας λεπτό ήταν φανερό πως ο Παναιτωλικός ήρθε με ξεκάθαρο πλάνο να κλείσει τους χώρους και να μην επιτρέψει στον ΠΑΟΚ να παίξει κάθετα. Με κοντά τις γραμμές οδηγούσε το παιχνίδι του Δικεφάλου στα πλάγια, με τον Ζίβκοβιτς να επωμίζεται το βάρος της δημιουργίας στο πρώτο τέταρτο του ματς, αλλά πέραν ενός σουτ του Σάστρε που κόντραρε και πέρασε κόρνερ, δεν αισθάνθηκε ουσιαστική απειλή ο Τσάβες.

Στο 16’ ο Πέλκας ένιωσε ενοχλήσεις, με τον Λουτσέσκου να προβαίνει σε αναγκαστική αλλαγή και να ρίχνει στο ματς τον Κωνσταντέλια. Προϊόντος του χρόνου και μόλις ο Έλληνας μεσοεπιθετικός βρήκε τα πατήματά του, ο ΠΑΟΚ ενέτεινε την πίεση και μετέφερε το παιχνίδι από την αριστερή πλευρά. Κυρίως με τα ανεβάσματα του Μπάμπα και τις κάθετες του Κωνσταντέλια, οι γηπεδούχοι έψαχναν να δημιουργήσουν κάτι αξιόλογο, αλλά σε κάθε σέντρα που πέρναγε υπήρχε παίκτης του Παναιτωλικού να βάλει το πόδι του και να απομακρύνει.

Στο 37’ λίγο έλειψε οι Αγρινιώτες να προηγηθούν, όταν ο Σιέλης σούταρε λίγο πάνω από το ημικύκλιο του κέντρου! Μια καταπληκτική έμπνευση με άρτια εκτέλεση, αλλά τον Παβλένκα να είναι σε ετοιμότητα και να αποκρούει εντυπωσιακά. Τελευταία φάση στο πρώτο μέρος ένα ακόμη σουτ του Σάστρε, το οποίο απομάκρυνε με δυσκολία ο Τσάβες.

Ο ΠΑΟΚ μπήκε με το πόδι στο γκάζι στο δεύτερο ημίχρονο και ο Κωνσταντέλιας το… έπιασε από εκεί που το άφησε. Από δικιά του κάθετη, ο Σάστρε κέρδισε το φάουλ εκατοστά έξω από την περιοχή, με τον Τσάβες να μπλοκάρει με δεύτερη προσπάθεια στην κλειστή του γωνία την εκτέλεση του Ζίβκοβιτς.

