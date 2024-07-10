Πολύ βαρύς αναμένεται ο «πέλεκυς» για τον Τζοντέι Πόρτερ και την υπόθεση του παρανόμου στοιχηματισμού, από τον Μάρτιο του 2024.

Ήδη, η καριέρα του 24χρονος φόργουορντ/σέντερ στο ΝΒΑ τελείωσε, καθώς η λίγκα του επέβαλε διά βίου αποκλεισμό, ύστερα από σχετική έρευνα που έκανε για το συγκεκριμένο περιστατικό. Στα τέσσερα χρόνια που ήταν επαγγελματίας, ο μικρότερος αδερφός του Μάικλ Πόρτερ των Νάγκετς, αγωνίστηκε σε Γκρίζλις και Ράπτορς.

Από ‘κει και πέρα, ο Τζοντέι Πόρτερ αναμένεται να υποστεί τις συνέπειες και στα πολιτικά δικαστήρια. Σύμφωνα με το «AP», ο 24χρονος παραδέχτηκε την πράξη του και δήλωσε «ένοχος» για το αδίκημα που κατηγορείται και εκτιμάται ότι μπορεί να του επιβληθεί ποινή φυλάκισης τριών μέχρι και τεσσάρων ετών.

