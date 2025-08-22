NBA: Καθαρός από την έρευνα για παράνομο στοιχηματισμό ο Μπίζλι

Ο Μάλικ Μπίζλι δεν θεωρείται πλέον στόχος της ομοσπονδιακής έρευνας για παράνομο στοιχηματισμό που διεξάγει το Γραφείο του Ομοσπονδιακού Εισαγγελέα της Ανατολικής Περιφέρειας Νέας Υόρκης, όπως επιβεβαίωσαν την Παρασκευή (22/08) οι δικηγόροι του στο ESPN.

Η εξέλιξη αυτή ανοίγει ξανά τον δρόμο για την καριέρα του 27χρονου σουτέρ, ο οποίος παραμένει ελεύθερος στην αγορά του ΝΒΑ. Το αρχικό σενάριο επιστροφής του στο Ντιτρόιτ «μπλόκαρε» λόγω περιορισμών στο salary cap, ωστόσο αρκετές ομάδες εμφανίζονται πλέον πρόθυμες να επενδύσουν σε αυτόν.

Η νομική του ομάδα, Στιβ Χέινεϊ και Μάικ Σάχτερ, τόνισε ότι είχε «εκτενείς συζητήσεις και συναντήσεις» με τις ομοσπονδιακές αρχές, μέχρι να λάβει την οριστική διαβεβαίωση πως ο πελάτης τους δεν είναι στόχος της εν εξελίξει έρευνας.

«Μήνες μετά την έναρξη της διαδικασίας, ο Μάλικ παραμένει χωρίς καμία κατηγορία και δεν αποτελεί στόχο της έρευνας», δήλωσε ο Χέινεϊ. «Ένα απλό περιστατικό χωρίς κατηγορία, δίωξη ή καταδίκη δεν θα έπρεπε ποτέ να έχει τις καταστροφικές συνέπειες που προκάλεσε στη ζωή και την καριέρα του. Πρόκειται για το ακριβώς αντίθετο της αρχής του τεκμηρίου αθωότητας».

Με το «σύννεφο» της έρευνας πλέον να απομακρύνεται, ο Μπίζλι μπορεί να επικεντρωθεί ξανά στο μπάσκετ και να βρει τον επόμενο σταθμό της καριέρας του στο ΝΒΑ. Πρόκειται, άλλωστε, για έναν από τους καλύτερους σουτέρ στη λίγκα, τον οποίο σίγουρα θα ήθελαν στο ρόστερ τους πολλές ομάδες από το «πάνω ράφι».

