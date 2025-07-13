Ο Γιανίκ Σίνερ επικράτησε του Κάρλος Αλκαράθ στον τελικό του Wimbledon με 3-1 σετ (4-6, 6-4, 6-4, 6-4) και κατέκτησε τον πρώτο τίτλο του στο τουρνουά και τέταρτο Grand Slam στην καριέρα του!

Μια άτυπη ρεβάνς για την ήττα του στον Roland Garros, με τον Σίνερ να είναι επιθετικός καθόλη τη διάρκεια του αγώνα, να πιέζει πάρα πολύ τον παθητικό Αλκαράθ και με επιβλητικό σερβίς και πολύ καλό παιχνίδι στο βολέ να παίρνει τα σκήπτρα από τον Ισπανό, ο οποίος είχε κατακτήσει πέρυσι το Wimbledon.

Το ματς ξεκίνησε με τους δύο παίκτες να σερβίρουν σταθερά και να διατηρούν με σχετική ευκολία τα service games τους. Ο Σίνερ ήταν ο πρώτος που έσπασε το σερβίς του αντιπάλου, όντας πιο επιθετικός στο παιχνίδι του, και προηγήθηκε με 4-2 στο πρώτο σετ. Το break αυτό λειτούργησε ως αφύπνιση για τον Αλκαράθ, ο οποίος ανέβασε ένταση στα χτυπήματά του — ιδιαίτερα στις επιστροφές και τα forehands — και πήρε άμεσα πίσω το break για το 4-4. Στη συνέχεια κράτησε το σερβίς του για το 5-4 και, εκμεταλλευόμενος τα αβίαστα λάθη του Σίνερ, έκανε και δεύτερο break, κλείνοντας το σετ με 6-4.

Στο δεύτερο σετ ο Σίνερ ξεκίνησε δυναμικά, κάνοντας νωρίς το break, το οποίο κράτησε μέχρι τέλους. Παρότι ο Αλκαράθ είχε το μομέντουμ και την ψυχολογία από την κατάκτηση του πρώτου σετ και τα τέσσερα συνεχόμενα games, δεν κατάφερε να επιβάλει τον ρυθμό του, μπαίνοντας αντίθετα στο παιχνίδι του Ιταλού. Ο Σίνερ, με συνεχές τρέξιμο και χτυπήματα στο όριο των γραμμών, δεν άφησε κανένα περιθώριο στον Ισπανό να απειλήσει στο δικό του σερβίς και έκλεισε το σετ με 6-4, ισοφαρίζοντας σε 1-1.

Στο τρίτο σετ, ο Σίνερ διατήρησε με χαρακτηριστική σιγουριά το σερβίς του, ολοκληρώνοντας πολύ γρήγορα τα service games του. Ο Αλκαράθ, την ίδια στιγμή, είχε χαμηλό ποσοστό στο πρώτο σερβίς (μόλις 43%) και δυσκολευόταν να κρατήσει τα δικά του games. Το στοιχείο αυτό έγειρε την πλάστιγγα προς τον Ιταλό, ο οποίος έκανε το break για το 5-4 και στη συνέχεια σέρβιρε με ψυχραιμία για να κλείσει το σετ στο 6-4 και να πάρει προβάδισμα στον αγώνα.

