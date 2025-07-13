Άγγιξε το όνειρο, αλλά λύγισε ο Ραφαήλ Παγώνης! Ο Έλληνας τενίστας κατάφερε να προηγηθεί στα σετ με 1-0 στον τελικό του Wimbledon U14, αλλά είδε τον Μόριτς Φράιταγκ να απαντά με εντυπωσιακό τρόπο. Αρχικά, ισοφάρισε σε 1-1 στα σετ (κερδίζοντάς το με 6-1) και κατέκτησε το τρόπαιο στο super tie break με 10-4.

Ο Παγώνης έκανε εξαιρετική εκκίνηση στον τελικό, αφού κατάφερε να κάνει break στο σερβίς του Φράιταγκ και πήρε το πρώτο σετ με 6-4. Παρόλα αυτά, ο Αυστριακός έδειξε πως είναι ένας εξαιρετικός παίκτης. Δεν λύγισε από την πίεση και την απογοήτευση, κάνοντας τρομερό ντεμαράζ. Μετά το 1-1 στα games στο ξεκίνημα του δευτέρου σετ, εκμεταλλεύτηκε κάθε λάθος του Έλληνα αθλητή και ισοφάρισε στα σετ με το εκπληκτικό 6-1 (1-1).

Η ψυχολογία φαινόταν πως είχε… αλλάξει στρατόπεδο, με το super tie break να είναι και πάλι ένας μονόλογος του Φράιταγκ. Ξεκίνησε με 4-0 και διεύρυνε το προβάδισμά του στο 6-1. Ο Παγώνης πάλεψε για να το γυρίσει, αλλά δεν ήταν δυνατό με αποτέλεσμα να χάσει στο super tie brek με 10-4 και να γνωρίσει την ήττα στον τελικό του Wimbledon u14.

