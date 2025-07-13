Ο ΠΑΟΚ διαψεύδει τα νέα σενάρια για τον Γιάννη Κωνσταντέλια.

Από το περιβάλλον του ποδοσφαιριστή διέρρευσε η πληροφορία περί νέας πρότασης της Στουτγκάρδης για τον διεθνή άσο, η οποία είναι 17+3 εκατ. ευρώ.

Από τον «δικέφαλο του Βορρά» ξεκαθαρίζεται ότι στα γραφεία της ΠΑΕ δεν έχει φτάσει πρόταση για τον 22χρονο άσο.

Πάντως, από την… περιρρέουσα ατμόσφαιρα προκύπτει ότι ετοιμάζουν γερό μπάσιμο οι Σουηβοί, καθώς μπήκε ζεστό χρήμα στα ταμεία τους από την πώληση του Τσέις στη Ζάλτσμπουργκ.

