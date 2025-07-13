Λογαριασμός
Φουρνιέ για Βαλαντσιούνας: «Ελπίζω να έρθει στον Παναθηναϊκό» - Η απάντηση στον Γιάννη για Κώστα Αντετοκούνμπο

Ο Εβάν Φουρνιέ τόνισε πως θα ήθελε να ολοκληρωθεί η μεταγραφή του Βαλαντσιούνας στον Παναθηναϊκό, ενώ απάντησε σε ερώτηση για τον Κώστα Αντετοκούνμπο  

Είναι γνωστό πως ο Εβάν Φουρνιέ λατρεύει να αλληλεπιδρά με τους fans του στο «X», καθώς πολύ συχνά συνομιλεί μαζί τους για διάφορα θέματα, δείχνοντας την κοινωνική πλευρά του.

Μάλιστα, το μεσημέρι της Κυριακής (13/07), ο Γάλλος σταρ του Ολυμπιακού είχε χρόνο και αποφάσισε να διοργανώσει ένα «Q&A», απαντώντας σε εκατοντάδες ερωτήσεις που του έγιναν στην πλατφόρμα.

Οι δύο πιο ενδιαφέρουσες ερωτήσεις που έγιναν στον Φουρνιέ ήταν αθλητικού περιεχομένου. Αρχικά, κλήθηκε να εκφράσει την άποψή του για την ενδεχόμενη μεταγραφή του Γιόνας Βαλαντσιούνας στον Παναθηναϊκό, και τόνισε: «Δεν ξέρω αν θα πάει στον Παναθηναϊκό, αλλά ελπίζω να πάει. Παίζω εναντίον του Γιόνας από τότε που γίναμε 15. Φοβερός τύπος. Φοβερός παίκτης. Φοβερός για το πρωτάθλημα. Όλοι κερδίζουν».

Επιπλέον, ο Γάλλος είχε την τιμή να λάβει ερώτηση από τον Γιάννη Αντετοκούνμπο, ο οποίος ζήτησε την άποψή του για τη μεταγραφή του Κώστα Αντετοκούνμπο στον Ολυμπιακό. «Ανυπομονώ να τον γνωρίσω», απάντησε ο Φουρνιέ, συνοδεύοντας το σχόλιό του με ένα GIF του «Greek Freak».

