Η Ευρωπαϊκή Ένωση συντάχθηκε με τις αντιδράσεις που έχει προκαλέσει η επιθυμία της FIFA να ανοίξει την πόρτα τους ιδιώτες, σχεδιάζοντας να πουλήσει ένα σημαντικό μειοψηφικό μερίδιο μιας νέας εμπορικής οντότητας με αποτίμηση περίπου 20 δισεκατομμυρίων δολαρίων.

«Αυτό δεν είναι μπέιζμπολ. Το Παγκόσμιο Κύπελλο παραμένει το σπουδαιότερο αθλητικό τουρνουά στον πλανήτη, παρά το γεγονός ότι η FIFA εκμεταλλεύεται κάθε εμπορική ευκαιρία. Αλλά όλα έχουν ένα όριο. Η αδιάκοπη εμπορευματοποίηση του ποδοσφαίρου έχει γίνει διαβρωτική. Απειλεί τα ίδια τα στοιχεία που έχουν κάνει το ποδόσφαιρο το πιο δημοφιλές άθλημα στον κόσμο. Η εμπορική επιτυχία πρέπει να ενδυναμώνει το ποδόσφαιρο, όχι να το καταβροχθίζει. Κάτω τα χέρια μας από το άθλημά μας», έγραψε στο X o επίτροπος Αθλητισμού της ΕΕ, Γκλεν Μικάλεφ και πρόσθεσε, όπως αναφέρει η ιταλική εξειδικευμένη ιστοσελίδα calcioefinanza:

«Όλοι έχουμε ευθύνη. Οι παίκτες, οι οπαδοί, οι σύλλογοι, τα πρωταθλήματα, οι εθνικές ομοσπονδίες, οι συνομοσπονδίες και τα μέσα ενημέρωσης έχουν όλοι λόγο και θα πρέπει να τον κάνουν να ακουστεί. Ιδιαίτερη ανησυχία προκύπτει όταν οι ρυθμιστικές εξουσίες της FIFA ευθυγραμμίζονται με τα οικονομικά συμφέροντα ιδιωτικών φορέων. Δηλαδή, όταν η αξία των επενδύσεων εξαρτάται από τις αποφάσεις της FIFA. Αυτό εγείρει βαθιά ερωτήματα σχετικά με τη διακυβέρνηση, την ανεξαρτησία και τις συγκρούσεις συμφερόντων».

Και κατέληξε ο Μαλτέζος επίτροπος:

«Αυτές οι προτάσεις εγείρουν επίσης σημαντικά ζητήματα δίκαιου ανταγωνισμού. Όπως αναγνωρίζεται επανειλημμένα από το δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι αθλητικοί κανόνες υπόκεινται στο δίκαιο της ΕΕ όπου παράγουν οικονομικές επιπτώσεις. Στο πλαίσιο των εξουσιών της βάσει των Συνθηκών, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα εξετάσει προσεκτικά αυτές τις προτάσεις.

Υποστηρίζω επίσης την UEFA και τις εκκλήσεις των ενδιαφερόμενων μερών για μεγαλύτερη εποπτεία. Κάθε εθνική ομοσπονδία πρέπει να συμμετάσχει σε ουσιαστικές συζητήσεις - με τη συμμετοχή πρωταθλημάτων, συλλόγων, παικτών και οπαδών - πριν λάβει θέση».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

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