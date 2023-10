Σε τρεις Ηπείρους το Μουντιάλ του 2030 - Ποιες έξι χώρες θα το διοργανώσουν Αθλητικά 18:38, 04.10.2023 linkedin

Σε Μαρόκο, Ισπανία, Πορτογαλία θα διεξαχθεί το Μουντιάλ του 2030, ενώ 3 χώρες της Λατινικής Αμερικής θα φιλοξενήσουν την πρεμιέρα στην επέτειο των 100 χρόνων από την πρώτη διοργάνωση