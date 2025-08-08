Σε κυκλοφορία τα εισιτήρια για τη ρεβάνς Σαχτάρ – Παναθηναϊκός

Η ΠΑΕ Παναθηναϊκός έκανε γνωστό ότι ξεκίνησε η διαδικασία υποβολής αιτημάτων για τα εισιτήρια του εκτός έδρας αγώνα με τη Σαχτάρ Ντόνετσκ, που θα διεξαχθεί την Πέμπτη 14 Αυγούστου στις 21:00, για τον 3ο προκριματικό γύρο του Europa League. Μετά το 0-0 του πρώτου ματς στο ΟΑΚΑ, το «τριφύλλι» ταξιδεύει με στόχο την πρόκριση στα playoffs της διοργάνωσης.

