Το τελευταίο, χρονικά και ουσιαστικά, μεταγραφικό απόκτημα του Παναθηναϊκού AKTOR, Ρισόν Χολμς, έφτασε στην Αθήνα λίγο πριν τις 21:00 της Παρασκευής, αντίκρισε εντυπωσιακή υποδοχή από οπαδούς του «τριφυλλιού» και πληθώρα εκπροσώπων του Τύπου και έδειξε τρομερά ενθουσιασμένος για τη νέα πρόκληση της καριέρας του με την πράσινη φανέλα.

«Ήρθα εδώ για να νικήσω. Είμαι εδώ που θέλω να βρίσκομαι, να παίξω και ήρθα για να νικήσω. Είναι εντυπωσιακό αυτό που συμβαίνει, είναι πρώτη φορά στη ζωή μου που το αντικρίζω, ανυπομονώ να μπω στο παρκέ. Μου έδειξαν ότι με ήθελαν πολύ και αυτό μέτρησε πολύ για εμένα. Να νιώθω ότι με θέλουν. Είναι τεράστιος σύλλογος και θέλω να είμαι μέλος της κληρονομιάς του Παναθηναϊκού. Δεν πρόλαβα να μιλήσω με τον Τζέριαν (σ.σ. Γκραντ), μίλησα με τον Ναν, θέλω να τα πω και με τον κόουτς Αταμάν. Είδα στο διαδίκτυο βίντεο με τους οπαδούς της ομάδας και ανυπομονώ να βρεθώ στο ΟΑΚΑ και ν’ αντικρίσω την ατμόσφαιρα που δημιουργεί ο κόσμος» είπε ο 32χρονος Αμερικανός σέντερ.

