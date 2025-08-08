Οριστικά παρελθόν από τον Παναθηναϊκό ο Λοντίγκιν: «Σε ευχαριστούμε για το ήθος σου»

Ο Γιούρι Λοντίγκιν αποτελεί παρελθόν από τον Παναθηναϊκό, έπειτα από μια τριετία παρουσίας και προσφοράς στον σύλλογο.



Ο πολύπειρος πορτιέρε πάντοτε βοηθούσε με την εμπειρία του, τη στήριξή του και την ετοιμότητά του κάθε φορά που το καθήκον τον καλούσε και ο το «τριφύλλι» τον είχε ανάγκη.

Από το βράδυ της Παρασκευής, πλέον, παύει ν' αποτελεί κομμάτι των «πράσινων», οι οποίοι γνωστοποίησαν το φινάλε της συνεργασίας τους και τον ευχαρίστησαν για όσα έδωσε στο κλαμπ.



Αναλυτικά η ανακοίνωση:



Η ΠΑΕ Παναθηναϊκός ανακοινώνει την ολοκλήρωση της συνεργασίας της με τον Γιούρι Λοντίγκιν.



Ο 35χρονος τερματοφύλακας αποκτήθηκε το 2022 και βοήθησε την ομάδα με τις ικανότητες και την εμπειρία του, δίνοντας πάντοτε τον καλύτερο εαυτό του. Με το Τριφύλλι κατέγραψε 36 συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις, ενώ στέφθηκε Κυπελλούχος Ελλάδας το 2024.



Τον ευχαριστούμε και του ευχόμαστε καλή συνέχεια στην ποδοσφαιρική διαδρομή του.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.