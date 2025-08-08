Λεβαντόφσκι και Γιαμάλ παραβίασαν κανονισμούς του ντόπινγκ κοντρόλ

Οι Ρόμπερτ Λεβαντόφσκι και Λαμίν Γιαμάλ λίγο μετά τη ρεβάνς των ημιτελικών του Champions League με την Ίντερ στο «Μεάτσα», στο μαγικό 4-3 των «νερατζούρι», δεν άκουσαν τον υπεύθυνο του ντόπινγκ κοντρόλ ώστε ν’ ακολουθήσουν άμεσα τη διαδικασία.
Είχαν επιλεγεί για να δώσουν δείγμα, ωστόσο, ούτε ο Πολωνός, ούτε ο Ισπανός εμφανίστηκαν στο σημείο που έπρεπε τη στιγμή που όφειλαν να το κάνουν. Η UEFA επέβαλε πρόστιμα 5.000 ευρώ στον καθέναν για παραβίαση κανονισμών.
- Παναθηναϊκός: Οι «πράσινοι» τα δίνουν... όλα για να φτάσουν σε συμφωνία με τον Ντάβιντε Καλάμπρια
- Βόλεϊ: Τετραετής αποκλεισμός σε αθλητή βόλεϊ για χρήση απαγορευμένων ουσιών - Η υπόθεση παραμένει σε εκκρεμότητα ενώπιον του ΕΟΚΑΝ
- Η UEFA έδωσε πάνω από 10,8 εκατ. ευρώ σε ρωσικές ποδοσφαιρικές ομάδες μετά την εισβολή στην Ουκρανία
Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.