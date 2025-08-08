Λογαριασμός
Λεβαντόφσκι και Γιαμάλ παραβίασαν κανονισμούς του ντόπινγκ κοντρόλ

Είχαν επιλεγεί για να δώσουν δείγμα, ωστόσο, ούτε ο Πολωνός, ούτε ο Ισπανός εμφανίστηκαν στο σημείο που έπρεπε τη στιγμή που όφειλαν να το κάνουν

Λεβαντόφσκι και Γιαμάλ

Οι Ρόμπερτ Λεβαντόφσκι και Λαμίν Γιαμάλ λίγο μετά τη ρεβάνς των ημιτελικών του Champions League με την Ίντερ στο «Μεάτσα», στο μαγικό 4-3 των «νερατζούρι», δεν άκουσαν τον υπεύθυνο του ντόπινγκ κοντρόλ ώστε ν’ ακολουθήσουν άμεσα τη διαδικασία.

Είχαν επιλεγεί για να δώσουν δείγμα, ωστόσο, ούτε ο Πολωνός, ούτε ο Ισπανός εμφανίστηκαν στο σημείο που έπρεπε τη στιγμή που όφειλαν να το κάνουν. Η UEFA επέβαλε πρόστιμα 5.000 ευρώ στον καθέναν για παραβίαση κανονισμών.

