Λεβαντόφσκι και Γιαμάλ παραβίασαν κανονισμούς του ντόπινγκ κοντρόλ

Οι Ρόμπερτ Λεβαντόφσκι και Λαμίν Γιαμάλ λίγο μετά τη ρεβάνς των ημιτελικών του Champions League με την Ίντερ στο «Μεάτσα», στο μαγικό 4-3 των «νερατζούρι», δεν άκουσαν τον υπεύθυνο του ντόπινγκ κοντρόλ ώστε ν’ ακολουθήσουν άμεσα τη διαδικασία.



Είχαν επιλεγεί για να δώσουν δείγμα, ωστόσο, ούτε ο Πολωνός, ούτε ο Ισπανός εμφανίστηκαν στο σημείο που έπρεπε τη στιγμή που όφειλαν να το κάνουν. Η UEFA επέβαλε πρόστιμα 5.000 ευρώ στον καθέναν για παραβίαση κανονισμών.

