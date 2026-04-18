Με νίκη (97-62) κόντρα στην Εφές ολοκλήρωσε τις υποχρεώσεις του στη regular season της Ευρωλίγκας ο Παναθηναϊκός και πλέον μπαίνει στη μάχη των play-in για το εισιτήριο που του δώσει θέση στα playoffs της διοργάνωσης.

Το «τριφύλλι» θα αντιμετωπίσει στο «T-Center» την ερχόμενη Τρίτη (21/04, 21:00) τη Μονακό και πριν από λίγο οι «πράσινοι» ανακοίνωσαν πως τα εισιτήρια γι' αυτό τον κρίσιμο αγώνα έχουν τεθεί στη διάθεση του κόσμου.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

«Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός AKTOR ενημερώνει πως τέθηκαν στη διάθεση των φιλάθλων της τα εισιτήρια για την εντός έδρας αναμέτρηση απέναντι στην AS Monaco, την Τρίτη 21 Απριλίου (21:00), για τα Play-in της EuroLeague.

Γεμίζουμε το σπίτι μας και πηγαίνουμε όλοι ΜΑΖΙ για την πρόκριση!

Κατά την αγορά του εισιτηρίου σας λάβετε υπόψιν σας τα εξής:

Προϋπόθεση για την αγορά κάθε μεμονωμένου εισιτηρίου, αποτελεί η απόκτηση της ετήσιας συνδρομής των 20€ για το CLUB 1908, το official loyalty mobile application, το οποίο είναι διαθέσιμο και προσφέρει μοναδικά προνόμια και δώρα στους φίλους του Παναθηναϊκού AKTOR.

*Όσοι έχουν ήδη αγοράσει την ετήσια συνδρομή τους για το CLUB 1908, αρκεί απλώς να συμπληρώσουν τον κωδικό membership που έχουν λάβει, στο σχετικό πλαίσιο εντός της Ticketmaster, κατά τη διαδικασία αγοράς του μεμονωμένου εισιτηρίου τους.

**Οι κάτοχοι των εισιτηρίων διαρκείας έχουν ήδη εξασφαλίσει τις δυνατότητες και τις αποκλειστικές παροχές του CLUB1908!

Σχετικά με τη διαδικασία λήψης του εισιτηρίου στο κινητό του καθενός από εσάς, υπενθυμίζεται ότι μετά την αγορά του, είναι απαραίτητη η ταυτοποίηση μέσω της εφαρμογής Gov Wallet, ως εξής:

Για τους Έλληνες πολίτες τα βήματα είναι τα εξής:

Συνδεθείτε στην εφαρμογή “Gov Wallet” με τους κωδικούς του taxis net.

Εισάγετε τον κωδικό του εισιτηρίου σας, σύμφωνα με τις οδηγίες της εφαρμογής.

Για αλλοδαπούς, Έλληνες του εξωτερικού και άνω των 67 ετών:

Παρακαλείσθε όπως κατευθυνθείτε προς τα εκδοτήρια (boxoffice) του γηπέδου την ημέρα του αγώνα, για να πραγματοποιείται η ταυτοποίηση.

Υπενθυμίζεται σχετικά:

Για οποιαδήποτε απορία ή πρόβλημα στη διαδικασία https://support.gov.gr/.

Η έγκαιρη ταυτοποίηση των εισιτηρίων είναι σημαντική για την αποφυγή καθυστερήσεων και την εξασφάλιση της καλύτερης δυνατής εμπειρίας για όλους τους φιλάθλους.

Τρόποι διάθεσης εισιτηρίων:

-Αποκλειστικά μέσω της επίσημης εφαρμογής της ΚΑΕ Παναθηναϊκός AKTOR, CLUB 1908. Πατήστε ΕΔΩ.

*Επίσημα σημεία πώλησης της ΚΑΕ Παναθηναϊκός AKTOR είναι μόνο τα παραπάνω. Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός AKTOR δεν φέρει ευθύνη για εισιτήρια που έχουν αγοραστεί από άλλα κανάλια πώλησης».

