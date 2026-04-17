Πέθανε ο θρύλος του παγκόσμιου μπάσκετ, Όσκαρ Σμιντ, σε ηλικία 68 χρονών

Ο θρύλος του βραζιλιάνικου μπάσκετ, ο τεράστιος Όσκαρ Σμιντ, πέθανε την Παρασκευή 17 Απριλίου, σε ηλικία 68 ετών, μετά από χρόνια μάχη. Γνωστός ως "Mão Santa" (Το Ιερό Χέρι), άφησε ανεξίτηλο το αποτύπωμά του φορώντας τη φανέλα με το νούμερο 14 της εθνικής Βραζιλίας, ενώ μυθικές ήταν οι κόντρες του με την Εθνική ομάδα του Γκάλη και του Γιαννάκη.

Ο Σμιντ μεταφέρθηκε στο Δημοτικό Νοσοκομείο Santa Ana, στη Σαντάνα ντε Παρναΐμπα (Σάο Πάολο), έπειτα από αδιαθεσία, αλλά δεν κατάφερε να επιβιώσει.

Σύμφωνα με πρόσφατες αναρτήσεις της οικογένειάς του, η υγεία του ήταν ήδη επιβαρυμένη μετά από χειρουργική επέμβαση. Στις αρχές Απριλίου, ο γιος του, Φελίπε Σμιντ, παρέλαβε εκ μέρους του μια τιμητική διάκριση στην Ολυμπιακή Επιτροπή της Βραζιλίας.

Ο Σμιντ πάλεψε για 15 χρόνια με όγκο στον εγκέφαλο. Η οικογένεια ανακοίνωσε ότι η κηδεία θα πραγματοποιηθεί σε στενό οικογενειακό κύκλο.

Στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο γιος του τον αποχαιρέτησε με ένα συγκινητικό μήνυμα:

«Ως γιος, το μόνο που μπορώ να πω είναι: πατέρα, θα μου λείψεις. Θα τιμήσω όλα όσα μου έμαθες ως άνθρωπο και θα προσπαθήσω να γίνω έστω το 10% αυτού που ήσουν. Ήσουν παράδειγμα ζωής για μένα και δεν θα σε ξεχάσω ποτέ.»

Καριέρα

Ο Όσκαρ Σμιντ υπήρξε ένα από τα μεγαλύτερα ονόματα στην ιστορία του μπάσκετ.

Κατέχει το ρεκόρ συμμετοχών σε Ολυμπιακούς Αγώνες για τη Βραζιλία, έχοντας αγωνιστεί σε πέντε συνεχόμενες διοργανώσεις, ενώ έγινε ο μοναδικός αθλητής που ξεπέρασε τους 1.000 πόντους στην ιστορία των Αγώνων.

Με την εθνική ομάδα κατέκτησε τρία πρωταθλήματα Νότιας Αμερικής και ένα Παναμερικανικό, καθώς και το χάλκινο μετάλλιο στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα του 1978.

Εμβληματική μορφή του παγκόσμιου αθλητισμού, εντάχθηκε στο Hall of Fame της FIBA και, σε μια σπάνια διάκριση, και στο Hall of Fame του NBA, παρότι δεν αγωνίστηκε ποτέ στο πρωτάθλημα.

Αναγνωρισμένος για την ιδιοφυΐα και τη διεθνή επιρροή του, θεωρείται ένας από τους 100 κορυφαίους παίκτες μπάσκετ όλων των εποχών.

Πηγή: skai.gr

