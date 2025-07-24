Σε εξαιρετική αγωνιστική κατάσταση δείχνει η Μαρία Σάκκαρη, η οποία πέτυχε μια σπουδαία νίκη με 2-0 σετ (7-5, 7-6[1]) απέναντι στην Έμα Ναβάρο (Νο.11 στην παγκόσμια κατάταξη και Νο.2 στο ταμπλό), εξασφαλίζοντας την πρόκρισή της στα προημιτελικά του DC Open στην Ουάσινγκτον.

Ισορροπημένη μάχη με «κρύο αίμα» στο φινάλε

Η αναμέτρηση είχε ένταση και διάρκεια, με τα σετ να κρίνονται στις λεπτομέρειες. Στο πρώτο σετ, η Ναβάρο είχε τρεις ευκαιρίες για break, όμως η Σάκκαρη διατήρησε ψυχραιμία και καθαρό μυαλό, εκμεταλλεύτηκε τη μοναδική της ευκαιρία στο 12ο game και το κατέκτησε με 7-5.

Το δεύτερο σετ ήταν ακόμα πιο ισορροπημένο, χωρίς break points, με τις δύο τενίστριες να οδηγούνται φυσιολογικά στο tie-break. Εκεί, η Σάκκαρη ήταν αψεγάδιαστη, δίνοντας μόλις έναν πόντο στη Ναβάρο και κλείνοντας τον αγώνα με 7-6 (1).

Στα προημιτελικά ανήμερα των γενεθλίων της

Η νίκη αυτή είναι η δεύτερη μεγαλύτερη της χρονιάς για την Ελληνίδα πρωταθλήτρια με βάση την κατάταξη της αντιπάλου της, μετά από εκείνη επί της Τζάσμιν Παολίνι στη Μαδρίτη.

Η Μαρία συνεχίζει την παράδοση επιτυχιών σε αμερικανικά τουρνουά, ειδικά στην Ουάσινγκτον, όπου πέρυσι ήταν φιναλίστ. Στα προημιτελικά, που θα διεξαχθούν την Παρασκευή 25 Ιουλίου, ανήμερα των 30ών γενεθλίων της, θα αντιμετωπίσει μία εκ των Ναόμι Οσάκα ή Έμα Ραντουκάνου, σε ακόμα μια μεγάλη πρόκληση.

