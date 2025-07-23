Λογαριασμός
Λίβερπουλ: Ανακοινώθηκε η απόκτηση του Εκιτικέ - Υπέγραψε μέχρι το 2031

Την απόκτηση του Ουγκό Εκιτικέ ολοκλήρωσε η Λίβερπουλ, ανακοινώνοντας την απόκτηση του Γάλλου κεντρικού επιθετικού μέχρι το 2031

Εκιτικέ

Συνεχίζει να ενισχύεται και... τρομάζει η Λίβερπουλ. Λίγες ημέρες μετά τη συμφωνίας της και το μυθικό deal της με την Άιντραχτ Φρανκφούρτης η ομάδα του Μέρσεϊσάιντ ανακοίνωσε την απόκτηση του Ουγκό Εκιτικέ, με συμβόλαιο μέχρι το 2031.

Ο Γάλλος στράικερ, έκανε τη Λίβερπουλ να βγάλει ένα ποσό 95 εκατ. ευρώ από το ταμείο της. Την περασμένη σεζόν ο Εκιτικέ, σκόραρε 12 τέρματα σε 22 συνολικά ματς με τη φανέλα της Άιντραχτ.

Η συγκεκριμένη προσθήκη είναι η πέμπτη για τη Λίβερπουλ το φετινό καλοκαίρι, καθώς είχαν προηγηθεί αυτές των Φλόριαν Βιρτς, Μίλος Κέρκεζ, Τζέρεμι Φριμπόνγκ και Αρμίν Πέστσι.

