Συνεχίζει να ενισχύεται και... τρομάζει η Λίβερπουλ. Λίγες ημέρες μετά τη συμφωνίας της και το μυθικό deal της με την Άιντραχτ Φρανκφούρτης η ομάδα του Μέρσεϊσάιντ ανακοίνωσε την απόκτηση του Ουγκό Εκιτικέ, με συμβόλαιο μέχρι το 2031.

Ο Γάλλος στράικερ, έκανε τη Λίβερπουλ να βγάλει ένα ποσό 95 εκατ. ευρώ από το ταμείο της. Την περασμένη σεζόν ο Εκιτικέ, σκόραρε 12 τέρματα σε 22 συνολικά ματς με τη φανέλα της Άιντραχτ.

Η συγκεκριμένη προσθήκη είναι η πέμπτη για τη Λίβερπουλ το φετινό καλοκαίρι, καθώς είχαν προηγηθεί αυτές των Φλόριαν Βιρτς, Μίλος Κέρκεζ, Τζέρεμι Φριμπόνγκ και Αρμίν Πέστσι.

We have reached an agreement for the transfer of Eintracht Frankfurt forward Hugo Ekitike, subject to international clearance 😎 — Liverpool FC (@LFC) July 23, 2025

