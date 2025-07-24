Μόλις 37 μέρες κράτησε η συνεργασία του Στέφανου Τσιτσιπά με τον Γκόραν Ιβανίσεβιτς.

Οι δύο πλευρές «χώρισαν» επισήμως σήμερα και επιστρέφει ως προπονητής στην ομάδα του Στέφανου ο πατέρας του, Απόστολος Τσιτσιπάς.

Ο 26χρονος τενίστας ήταν φανερά ενοχλημένος από τις δηλώσεις που έκανε ο 53χρονος Κροάτης στη σερβική τηλεόραση μετά το Wimbledon σχετικά με τη φυσική του κατάσταση.

Ο Απόστολος Τσιτσιπάς, που θα αναλάβει καθήκοντα άμεσα και θα ντεμπουτάρει στο τουρνουά του Τορόντο, θα έχει δίπλα του και έναν πρώην τενίστα, τον Βραζιλιάνο Βινίσιους ντε Ολιβέιρα.

Η ανακοίνωση του Τσιτσιπά:

«Η συνεργασία με τον Γκόραν Ιβανίσεβιτς ήταν μια σύντομη αλλά έντονη εμπειρία και ένα πραγματικά πολύτιμο κεφάλαιο στο ταξίδι μου. Είμαι ευγνώμων για τον χρόνο, την προσπάθεια και την ενέργεια που αφιέρωσε σε εμένα και την ομάδα μου. Καθώς τώρα ακολουθούμε τους χωριστούς μας δρόμους, τρέφω μόνο σεβασμό για τον Γκόραν, όχι μόνο για όσα έχει πετύχει στο τένις, αλλά και για το ποιος είναι ως άνθρωπος. Του εύχομαι τα καλύτερα για τη συνέχεια».

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.