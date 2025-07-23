Λογαριασμός
Ατλέτικο Μαδρίτης: Ανακοίνωσε την απόκτηση του Χάντσκο

Ο 27χρονος αμυντικός Ντέιβιντ Χάντσκο είναι παίκτης της Ατλέτικο Μαδρίτης

Χάντσκο

Την απόκτηση του Ντέιβιντ Χάντσκο ανακοίνωσε η Ατλέτικο Μαδρίτης. Ο Σλοβάκος αμυντικός, που μπορεί να αγωνιστεί τόσο ως στόπερ όσο και ως αριστερό μπακ, αγοράστηκε για περίπου 30 εκατ. ευρώ από τη Φέγενορντ.

Φέτος είχε 47 συμμετοχές, 4 γκολ και 4 ασίστ με την ομάδα του Ρότερνταμ. Οι «ροχιμπλάνκος» ήθελαν να τον αποκτήσουν εδώ και πολλούς μήνες, αλλά τότε δεν ήταν εφικτό, αφού είχε εμπλακεί για την αγορά του η Αλ Νασρ, στην οποία τελικά ουδέποτε μεταπήδησε.

Πηγή: sport-fm.gr

