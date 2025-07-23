Ατλέτικο Μαδρίτης: Ανακοίνωσε την απόκτηση του Χάντσκο

Την απόκτηση του Ντέιβιντ Χάντσκο ανακοίνωσε η Ατλέτικο Μαδρίτης. Ο Σλοβάκος αμυντικός, που μπορεί να αγωνιστεί τόσο ως στόπερ όσο και ως αριστερό μπακ, αγοράστηκε για περίπου 30 εκατ. ευρώ από τη Φέγενορντ.
Φέτος είχε 47 συμμετοχές, 4 γκολ και 4 ασίστ με την ομάδα του Ρότερνταμ. Οι «ροχιμπλάνκος» ήθελαν να τον αποκτήσουν εδώ και πολλούς μήνες, αλλά τότε δεν ήταν εφικτό, αφού είχε εμπλακεί για την αγορά του η Αλ Νασρ, στην οποία τελικά ουδέποτε μεταπήδησε.
Acuerdo con el Feyenoord para el traspaso de Dávid Hancko.— Atlético de Madrid (@Atleti) July 23, 2025
El defensa internacional eslovaco firmará su nuevo contrato una vez supere el pertinente reconocimiento médico.
➡️ https://t.co/P8Xnr9LOCF pic.twitter.com/dic3qxqb3X
Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.