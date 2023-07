Wimbledon: Αποκλείστηκε με μεγάλη ανατροπή από τον α' γύρο η Σάκκαρη - Έπεσε κλαίγοντας στο κορτ η αντίπαλός της - Βίντεο

Αποκλείστηκε από τον πρώτο γύρο του Wimbledon η Μαρία Σάκκαρη.



Σε μια αναμέτρηση η οποία πέρασε από... χίλια κύματα, αφού κανονικά ήταν να διεξαχθεί την Τρίτη (4/7) αλλά αναβλήθηκε δύο φορές λόγω της βροχόπτωσης, η Έλληνίδα τενίστρια ηττήθηκε από την Ουκρανιδα και νούμερο 36 στην παγκόσμια κατάταξη, Μάρτα Κίστιουκ, με 2-1 σετ (6-0, 5-7, 2-6).

Turning it around 🔁



After losing the first 0-6, @marta_kostyuk claims the second set 7-5 to force a decider #Wimbledon pic.twitter.com/eJp59v0vaN