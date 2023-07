Πανδαιμόνιο στο Γουίμπλεντον: Οι ακτιβιστές της Just Stop Oil εισέβαλαν στα κορτ - Δείτε βίντεο

«Ξαναχτύπησαν» οι ακτιβιστές της περιβαλλοντικής οργάνωσης Just Stop Oil (Απλώς Σταματήστε το Πετρέλαιο) οι οποίοι εισέβαλαν σε κορτ του παγκοσμίου φημισμένου τουρνουά τένις του Γουίμπλεντον και έριξαν πορτοκαλί κονφετί και κομμάτια παζλ στο γρασίδι. Ένας εξ αυτών κάθισε στο κέντρο του γηπέδου, υπό το βλέμμα των έκπληκτων θεατών και των αιφνιδιασμένων σεκιούριτι.

Οι ακτιβιστές απομακρύνθηκαν κακήν κακώς από το χώρο, ωστόσο άγνωστο παραμένει πώς κατόρθωσαν να παρακάμψουν τα μέτρα ασφαλείας. Έως στιγμής δεν είναι γνωστό αν έχουν γίνει συλλήψεις.

Someone just threw a puzzle & confetti onto Court 18 during Dimitrov vs Sho at Wimbledon



Just Stop Oil protesters are attempting to leave their mark.



Activism is important, but this is not how you go about it.



I don’t see how this is helpful or productive towards their cause. pic.twitter.com/MSeh6NYByR