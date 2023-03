Σάκκαρη: «Είναι σημαντικό ότι έκανα την ανατροπή σε αυτό το ματς»

Στον τρόπο με τον οποίο προκρίθηκε στις «16» του Indian Wells στάθηκε η Μαρία Σάκκαρη, η οποία επικράτησε με ανατροπή της Σέλμπι Ρότζερς που αποτελούσε μέχρι σήμερα τον «κακό δαίμονά» της.

«Μερικές φορές βάζω τον εαυτό μου σε μπελάδες. Ξέρω τι θέλω να πετύχω και δουλεύω για αυτό κάθε ημέρα. Είναι σημαντικό ότι έκανα την ανατροπή σε αυτό το ματς», ανέφερε αρχικά η Ελληνίδα πρωταθλήτρια και πρόσθεσε:

«Είναι σημαντικό που κατάφερα να ανατρέψω την κατάσταση. Είναι μια σημαντική νίκη. Νιώθω αρκετή πίεση στο Indian Wells, αλλά θέλω να μείνω όσο το δυνατόν περισσότερο στο τουρνουά, μέχρι το τέλος».

