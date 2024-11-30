Ρουί Βιτόρια: «Χαρούμενος για τους παίκτες μου, ακολουθούμε τη σωστή διαδικασία»

Ο Ρουί Βιτόρια έκανε λόγο για πρόκληση κι όχι για πρόβλημα, αναφορικά με την ανάγκη να... γυρίσει ξανά ο διακόπτης του «τριφυλλιού» από τη χαρά της ευρωπαϊκής νίκης επί της Ελσίνκι, στις εγχώριες υποχρεώσεις και την αναζήτηση των βαθμών κόντρα στον Ατρόμητο.



«Οι παίκτες μέχρι στιγμής έχουν δώσει πάρα πολύ καλές απαντήσεις, έχουν κάνει καλές εμφανίσεις σε όλους τους αγώνες και είμαι χαρούμενος γι’ αυτούς» σχολίασε μεταξύ άλλων.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του στην Cosmote TV

«Το γεγονός ότι ακολουθεί ένα δύσκολο παιχνίδι Πρωταθλήματος μετά από νίκη στην Ευρώπη δεν το αντιμετωπίζω ως πρόβλημα, ως κάτι που θα πρέπει να με απασχολεί. Περισσότερο το κοιτάζω ως μια πρόκληση, που θα έχουμε να δώσω εγώ και οι ποδοσφαιριστές μου, οπότε θα πρέπει να έχουμε μια θετική απάντηση στο ματς που έρχεται. Μετά από ευρωπαϊκά παιχνίδια νομίζω πως αυτό είναι το πιο σημαντικό. Οι παίκτες μέχρι στιγμής έχουν δώσει πάρα πολύ καλές απαντήσεις, έχουν κάνει καλές εμφανίσεις σε όλους τους αγώνες και είμαι χαρούμενος γι’ αυτούς, όχι τόσο λόγω των αποτελεσμάτων, αλλά κυρίως λόγω του γεγονότος ότι η διαδικασία που ακολουθούμε νομίζω πως είναι σωστή και έχουν αφομοιώσει αρκετά γρήγορα, αρκετά από αυτά τα οποία ήθελα να περάσω σ’ εκείνους.Όσον αφορά στο ματς με τον Ατρόμητο, σίγουρα θα είναι δύσκολο, αλλά είναι κάτι το οποίο το αντιμετωπίζουμε με πάρα πολύ μεγάλη διάθεση και πάρα πολύ μεγάλη χαρά, από τη στιγμή που προερχόμαστε από μια διαδικασία με θετικά αποτελέσματα. Αυτά είναι τα βασικά στοιχεία τα οποία θα χρειαστούμε στον αυριανό αγώνα για να μπορέσουμε να πάρουμε τρεις βαθμούς, να τους προσθέσουμε στη βαθμολογία και να κοιτάξουμε μπροστά, απέναντι σ’ έναν δύσκολο αντίπαλο. Έχουμε μεγάλο σεβασμό για τον Ατρόμητο, αλλά θεωρούμε πως έχουμε όλες τις προϋποθέσεις για να μπορέσουμε να κερδίσουμε».«Σίγουρα είμαι πάρα πολύ χαρούμενος γι’ αυτό. Εξάλλου αυτό για το οποίο δουλεύουμε τον καιρό που βρίσκομαι εδώ, είναι για να μπορέσουμε να έχουμε όσο το δυνατόν περισσότερους ποδοσφαιριστές προετοιμασμένους για να παίξουν και νομίζω ότι αυτή η σειρά των συνεχόμενων αγώνων θα το δείξει αυτό. Θα δείξει δηλαδή, ότι έχουμε ένα δυναμικό ποδοσφαιριστών, που μπορεί ν’ ανταποκριθεί σε όλες τις συνθήκες των διαφόρων αγώνων.Δεν θα ήθελα να αφήσω να εννοηθεί ότι υπάρχουν κάποιοι οι οποίοι θεωρούνται βασικοί και κάποιοι άλλοι οι οποίοι είναι αναπληρωματικοί. Απλώς την συγκεκριμένη περίοδο που ήρθα στην ομάδα, δεν θέλησα να κάνω πάρα πολλές αλλαγές όσον αφορά στους παίκτες που έπαιζαν εκείνη τη χρονική περίοδο. Προτίμησα να κάνω κάποιες στοχευμένες διορθώσεις ή διαφοροποιήσεις και είμαι πάρα πολύ χαρούμενος που πλέον έχω την συνεχόμενη σειρά αγώνων και θα μπορέσω να βάλω κι άλλους ποδοσφαιριστές στην εξίσωση.Και αυτό γιατί όπως έχουμε πει πάρα πολλές φορές, ο "καθρέφτης" της απόδοσης κάθε ποδοσφαιριστή είναι η προπόνηση και από τη στιγμή που οι παίκτες έχουν ανταποκριθεί πάρα πολύ καλά και έχουν αφομοιώσει τις ιδέες που ήθελα να τους περάσω στις προπονήσεις, ξέρω πάρα πολύ καλά, ότι είναι διαθέσιμοι όλοι τους για να μπορέσουν ν’ αγωνιστούν σε οποιοδήποτε παιχνίδι τους ζητηθεί και αυτό είναι κάτι που θα το δούμε και στους αγώνες που έρχονται».

