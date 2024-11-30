Παναθηναϊκός: Πέρασε άνετα από την Ορεστιάδα

Ο Άθλος «πλήρωσε» τον αποκλεισμό από τον Ολυμπιακό! Λίγες ημέρες μετά την ήττα στο Μετς από τον «αιώνιο» αντίπαλό τούς για το Λιγκ Καπ, ο Παναθηναϊκός έκανε... περίπατο στην Ορεστιάδα (0-3 σετ) και με το τρίτο διαδοχικό του «τρίποντο» στη Volley League, ανέβηκε στη 2η θέση του πρωταθλήματος, έπειτα από έξι αγωνιστικές.



Kανένα πρόβλημα δεν αντιμετώπισαν οι παίκτες του Δημήτρη Ανδρεόπουλου, οι οποίοι μετά την αρχική κόντρα που τους έβαλε ο Άθλος, κατάφεραν, στο κρισιμότερο σημείο να ξεφύγουν στο σκορ και να προηγηθούν με +5 (16-21). Οι γηπεδούχοι έβγαλαν αντίδραση μειώνοντας σε 20-22, όμως ο Παναθηναϊκός διατήρησε το προβάδισμα και έκανε το 21-25 για να πάρουν κεφάλι στα σετ.

Καμία διάθεση να μπει σε περιπέτειες δεν είχε ο Παναθηναϊκός που από νωρίς επέβαλε τους κανόνες του και στο δεύτερο σετ και έφτασε γρήγορα να προηγείται με +6 (5-11). Ο Άθλος έκανε ένα μικρό σερί, χωρίς όμως να ανησυχήσει τον Παναθηναϊκό ο οποίος με το 14-25, έκανε το 0-2 στα σετ.Μικρογραφία του πρώτου σετ ήταν το τρίτο με τον Παναθηναϊκό να βρίσκει αντίδραση στην ανατροπή του Άθλου και να μετατρέπει μετά κόπων και βασάνων το 14-13 σε 16-19. Οι «πράσινοι» ξεμάκρυναν και εν τέλει καθάρισαν το ματς με το 3-0 σετ.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.