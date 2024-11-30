Παναιτωλικός: «δραπέτευσε» με την ισοπαλία από τη Λιβαδειά

Εφτάψυχος Παναιτωλικός, έφυγε με τον βαθμό από την έδρα του Λεβαδειακού.



Οι Βοιωτοί ήταν σαφώς ανώτεροι καθ' όλη τη διάρκεια της αναμέτρησής, έχοντας το προβάδισμα από το 19' χάρη σε ένα γκολ του Ζίνι και παίζοντας με παίκτη περισσότερο από το 68' λόγω αποβολής του Λουίς, όμως δεν κατάφεραν να βρουν δεύτερο γκολ για να «κλειδώσουν» το τρίποντο και το πλήρωσαν, με τους Αγρινιώτες να ισοφαρίζουν για το τελικό 1-1 με εύστοχη πέναλτι του Μαϊντέβατς στο 84'. Με 10 ολοκλήρωσαν το ματς και οι γηπεδούχοι, λόγω αποβολής του Εραμούσπε στο 88'.

Στο μυαλό των κόουτς:

Το ματς:

Οι συνθέσεις των ομάδων:

Ο Νίκος Παπαδόπουλος ξεκίνησε τους γηπεδούχους με τον Γκαραβέλη κάτω από τα δοκάρια, τους Λιάγκα, Εραμούσπε και Μορέιρα τριάδα στόπερ, τον Τσάπρα δεξιό μπακ-χαφ και τον Βήχο αριστερά. Κωστή, Μεχία και Συμελίδης ξεκίνησαν στον άξονα και ο Μπάλτσι ήταν πίσω από τον πιο προωθημένο Ζίνι. Απουσίες για τους γηπεδούχους ο Τσόκαϊ και Λαμαράνα.Με παρόμοιο σχηματισμό παρέταξε την ομάδα του και ο Γιάννης Πετράκης, με τον Τσάβες τερματοφύλακα, τους Σιέλη, Μλάντεν και Στάγιτς αμυντική τριάδα και με τους Μαυρία, Τορεχόν σε δεξιά και αριστερή πλευρά αντίστοιχα. Πέρες, Λουίς και Μπουζούκης ξεκίνησαν το ματς ως οι τρεις του άξονα, ενώ οι Λαγιούντ και Λομόνακο αποτέλεσα το επιθετικό δίδυμο. Εκτός αποστολής οι Λιάβας, Παντελάκης και Ρόα.Η αναμέτρηση ξεκίνησε με τον Παναιτωλικό να έχει την πρωτοβουλία των κινήσεων, φτιάχνοντας και τις πρώτες τελικές προσπάθειες. Στο 11’ ο Λουίς εκτέλεσε απευθείας ένα φάουλ με την μπάλα να καταλήγει στην αγκαλιά του Γκαραβέλη, ενώ στο 13’ ο Μπουζούκης έβγαλε όμορφη κάθετη πάσα για τον Λομόνακο, αλλά εκείνος πλάσαρε αδύναμα πάνω στον τερματοφύλακα του Λεβαδειακού, από πολύ καλή θέση.Ωστόσο, παρά το καλό ξεκίνημα του Παναιτωλικού, ήταν ο Λεβαδειακός εκείνος που άνοιξε το σκορ στο 19’, στην πρώτη ευκαιρία που δημιούργησε. Μετά από ένα γύρισμα που έγινε από τα δεξιά, ο Ζίνι πήρε την μπάλα εντός της μεγάλης περιοχής και αφού απέφυγε με υπέροχη προσποίηση τον Σιέλη, «εκτέλεσε» άψογα τον Τσάβες για το 1-0 και το προβάδισμα των γηπεδούχων!Έχοντας το μομέντουμ, ο Λεβαδειακός απείλησε ξανά την εστία των φιλοξενούμενων στο 26’, όταν ο Μπάλζι έκλεψε την μπάλα έξω από τη μεγάλη περιοχή του Παναιτωλικού και έπαιξε το ένα-δύο με τον Ζίνι, πριν σουτάρει λίγο πάνω από το οριζόντιο δοκάρι, ενώ Μαυρίας και Λιάγκας τραυματίστηκαν και αντικαταστάθηκαν αναγκαστικά από Μπακάκη και Κάτρη αντίστοιχα.Οι γηπεδούχοι ήταν σαφώς ανώτεροι από τους αντιπάλους τους μετά το γκολ που πέτυχαν και παρότι δεν δημιούργησαν κάποια άλλη μεγάλη φάση μπροστά στην εστία του Τσάβες, είχαν τον έλεγχο και δεν απειλήθηκαν καθόλου από τον ακίνδυνο Παναιτωλικό, πηγαίνοντας στα αποδυτήρια με το υπέρ τους 1-0.Το δεύτερο ημίχρονο ξεκίνησε με αργό ρυθμό και με τον Λεβαδειακό να είναι εκείνος που έχασε διπλή μεγάλη ευκαιρία για το 2-0 στο 52’, όταν αρχικά ο Μπάλτζι πήγε να βάλει το γκολ της χρονιάς, βλέποντας τον Τσάβες μακριά από την εστία και σουτάροντας από το κέντρο στο οριζόντιο δοκάρι, ενώ στη συνέχεια της φάσης ο Ζίνι έστειλε την μπάλα στην εξωτερική πλευρά των διχτύων.Ο Παναιτωλικός συνέχισε να δυσκολεύεται πολύ στο να καταφέρει μπει με αξιώσεις στη μεγάλη περιοχή των γηπεδούχων, φτιάχνοντας μια τελική στο 58’, όταν ο Μπακάκης εκτέλεσε απευθείας φάουλ, αλλά είδε τον Γκαραβέλη να μπλοκάρει με άνεση.Περισσότερα σε λίγο...Γκαραβέλης – Βήχος, Λιάγκας (26’ Κάτρης), Εραμούσπε, Μορέιρα, Τσάπρας – Κωστή (62’ Κιάσσος), Μεχία (80’ Γιαννιώτας), Συμελίδης – Μπάλτζι – Ζίνι (80’ Όζμπολτ)Τσάβες – Μαυρίας (26’ Μπακάκης), Σιέλης, Μλάντεν, Στάγιτς, Τορεχόν – Πέρες (46’ Νικολάου), Λουίς, Μπουζούκης – Λαχούντ (58’ Ντίας), Λομόνακο (58’ Μαϊντέβατς)ΦωτιάςΜεϊντάνας, ΚομισοπούλουΜατσούκαςΕυαγγέλου

