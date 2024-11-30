Ο Μουσιάλα έσωσε την Μπάγερν στο Klassiker

Όση άνεση απέκτησε η Ντόρτμουντ στο πρώτο ημίχρονο και κυρίως μετά το γκολ που πέτυχε για να προηγηθεί στο μεγάλο ντέρμπι της Bundesliga, άλλο τόσο έπρεπε να ιδρώσει, να προσέξει και ν' αποφύγει τις μικρές στιγμές ολιγωρίας που θα μπορούσαν να της κάνουν κακό.
Οι Βεστφαλοί με το υπέροχο τελείωμα του Γκίτενς στο 27ο λεπτό έπειτα από κούρσα από αριστερά προηγήθηκαν. Ήταν το 3ο τέρμα του Άγγλου στα τελευταία ισάριθμα παιχνίδια (μαζί με μια ασίστ σε αυτό το διάστημα), ενώ, η ομάδα του Κομπανί είδε την εστία της να παραβιάζεται για πρώτη φορά μετά από 697 λεπτά.
Ο Χάρι Κέιν λίγο μετά τη συμπλήρωση του ημιώρου αποχώρησε με πρόβλημα τραυματισμού, ζητώντας ο ίδιος να γίνει αλλαγή, αλλά η Μπάγερν ήξερε πως έπρεπε ν' αντιδράσει στη συνθήκη που είχε διαμορφωθεί στο ματς. Και με προσπάθεια διαρκείας στο δεύτερο ημίχρονο τα κατάφερε. Βέβαια, όταν χρειάστηκε, ο Νόιερ σταμάτησε τους γηπεδούχους από το δεύτερο γκολ, για να έρθει τελικά ο Μουσιάλα στο 85ο λεπτό να ισοφαρίσει.
Στην εξέλιξη μιας στατικής φάσης λίγο εκτός περιοχής, έγινε η σέντρα προς την «καρδιά» της περιοχής και ο Μουσιάλα ανενόχλητος με κεφαλιά έγραψε το τελικό 1-1 στο Klassiker.
To πρόγραμμα της 12ης αγωνιστικής
Παρασκευή (29/11)
Σεντ Πάουλι-Χόλσταϊν Κιλ 3-1
(25' Σάλιακας, 56' Γκιλαβογκί, 85' Έγκεσταϊν - 90+1' Χάρες)
Σάββατο (30/11)
Λειψία-Βόλφσμπουργκ 1-5
(82’ Ορμπάν - 4’, 16’ Αμόουρα, 5’ Τομάς, 64’ Μέλε, 90+1’ Μπέρενς)
Βέρντερ Βρέμης-Στουτγκάρδη 2-2
(6’ Ενζινμά, 77’ Στάγκε – 20’, 85’ Ντεμίροβιτς)
Φράιμπουργκ-Γκλάντμπαχ 3-1
(31’, 62’ Χέλερ, 49’ Ντοάν - 61’ Κλάιντιστ)
Άουγκσμπουργκ-Μπόχουμ 1-0
(38' Τιτς)
Ουνιόν Βερολίνου-Λεβερκούζεν 1-2
(29' Γεόνγκ - 2’ Φρίμπονγκ, 71’ Σικ)
Ντόρτμουντ-Μπάγερν Μονάχου 1-1
(27’ Γκίτενς – 85’ Μουσιάλα)
Κυριακή (01/12)
Μάιντς-Χόφενχαϊμ (16:30)
Χάιντενχαϊμ-Άιντραχτ Φρανκφούρτης (18:30)
Το πρόγραμμα της επόμενης (13ης) αγωνιστικής
Παρασκευή (06/12)
Στουτγκάρδη-Ουνιόν Βερολίνου (21:30)
Σάββατο (07/12)
Λεβερκούζεν-Σεντ Πάουλι (16:30)
Μπάγερν Μονάχου (16:30)
Άιντραχτ Φρανκφούρτης-Άουγκσμπουργκ (16:30)
Μπόχουμ-Βέρντερ Βρέμης (16:30)
Χόλσταϊν Κιλ-Λειψία (16:30)
Γκλάντμπαχ-Ντόρτμουντ (19:30)
Κυριακή (08/12)
Βόλφσμπουργκ-Μάιντς (16:30)
Χόφενχαϊμ-Φράιμπουργκ (18:30)
