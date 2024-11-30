Ο Μουσιάλα έσωσε την Μπάγερν στο Klassiker

Όση άνεση απέκτησε η Ντόρτμουντ στο πρώτο ημίχρονο και κυρίως μετά το γκολ που πέτυχε για να προηγηθεί στο μεγάλο ντέρμπι της Bundesliga, άλλο τόσο έπρεπε να ιδρώσει, να προσέξει και ν' αποφύγει τις μικρές στιγμές ολιγωρίας που θα μπορούσαν να της κάνουν κακό.



Οι Βεστφαλοί με το υπέροχο τελείωμα του Γκίτενς στο 27ο λεπτό έπειτα από κούρσα από αριστερά προηγήθηκαν. Ήταν το 3ο τέρμα του Άγγλου στα τελευταία ισάριθμα παιχνίδια (μαζί με μια ασίστ σε αυτό το διάστημα), ενώ, η ομάδα του Κομπανί είδε την εστία της να παραβιάζεται για πρώτη φορά μετά από 697 λεπτά.

To πρόγραμμα της 12ης αγωνιστικής

Το πρόγραμμα της επόμενης (13ης) αγωνιστικής

λίγο μετά τη συμπλήρωση του ημιώρου αποχώρησε με πρόβλημα τραυματισμού, ζητώντας ο ίδιος να γίνει αλλαγή, αλλά η Μπάγερν ήξερε πως έπρεπε ν' αντιδράσει στη συνθήκη που είχε διαμορφωθεί στο ματς. Και με προσπάθεια διαρκείας στο δεύτερο ημίχρονο τα κατάφερε. Βέβαια, όταν χρειάστηκε, οσταμάτησε τους γηπεδούχους από το δεύτερο γκολ, για να έρθει τελικά ο Μουσιάλα στο 85ο λεπτό ναΣτην εξέλιξη μιας στατικής φάσης λίγο εκτός περιοχής, έγινε η σέντρα προς την «καρδιά» της περιοχής και οανενόχλητος με κεφαλιά έγραψε το τελικόστο Klassiker.Σεντ Πάουλι-Χόλσταϊν Κιλ(25' Σάλιακας, 56' Γκιλαβογκί, 85' Έγκεσταϊν - 90+1' Χάρες)Λειψία-Βόλφσμπουργκ(82’ Ορμπάν - 4’, 16’ Αμόουρα, 5’ Τομάς, 64’ Μέλε, 90+1’ Μπέρενς)Βέρντερ Βρέμης-Στουτγκάρδη(6’ Ενζινμά, 77’ Στάγκε – 20’, 85’ Ντεμίροβιτς)Φράιμπουργκ-Γκλάντμπαχ(31’, 62’ Χέλερ, 49’ Ντοάν - 61’ Κλάιντιστ)Άουγκσμπουργκ-Μπόχουμ(38' Τιτς)Ουνιόν Βερολίνου-Λεβερκούζεν(29' Γεόνγκ - 2’ Φρίμπονγκ, 71’ Σικ)Ντόρτμουντ-Μπάγερν Μονάχου(27’ Γκίτενς – 85’ Μουσιάλα)Μάιντς-Χόφενχαϊμ (16:30)Χάιντενχαϊμ-Άιντραχτ Φρανκφούρτης (18:30)Στουτγκάρδη-Ουνιόν Βερολίνου (21:30)Λεβερκούζεν-Σεντ Πάουλι (16:30)Μπάγερν Μονάχου (16:30)Άιντραχτ Φρανκφούρτης-Άουγκσμπουργκ (16:30)Μπόχουμ-Βέρντερ Βρέμης (16:30)Χόλσταϊν Κιλ-Λειψία (16:30)Γκλάντμπαχ-Ντόρτμουντ (19:30)Βόλφσμπουργκ-Μάιντς (16:30)Χόφενχαϊμ-Φράιμπουργκ (18:30)

