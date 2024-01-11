Ο Παναθηναϊκός κατέβηκε για να κερδίσει τον Ολυμπιακό, ο οποίος προτίμησε να μην χάσει όπως φάνηκε στον αγωνιστικό χώρο, όπως σχολίασε μέσω του bwinΣΠΟΡ FM 94,6 ο Νίκος Αθανασίου.

«Είναι ένα παιχνίδι το οποίο θα ξεχαστεί πάρα πολύ γρήγορα. Ένας Ολυμπιακός που παρουσίασε ένα όσο το δυνατόν πιο ασφαλές σχέδιο, περιμένοντας στο μισό γήπεδο τον Παναθηναϊκό και του βγήκε στο πρώτο ημίχρονο. Ο Παναθηναϊκός προσπάθησε να κυκλοφορήσει, να δημιουργήσει αλλά ήταν πάρα πολύ κακός στο δημιουργικό κομμάτι. Μέχρι την αλλαγή του συστήματος σε 4-4-2 και την παρουσία του Κώτσιρα στον άξονα, που από αυτό που είδαμε μια χαρά βγήκε στον Τερίμ η επιλογή του. Ο Μαντσίνι μπήκε και έδωσε πνοή, από την εκτέλεση κόρνερ του ήρθε και το γκολ που έβαλε ο Ιωαννίδης. Από το 65’ και μετά έγινε ξανά εμφανές ότι οι δύο τους μπήκαν με διαφορετική φιλοσοφία στο παιχνίδι, με τον Παναθηναϊκό να ψάχνει το 2-1 και τον Ολυμπιακό να μην δεχτεί κι άλλο γκολ. Σίγουρα το αποτέλεσμα τον αφήνει ικανοποιημένο, αφού πήρε αυτό που ήθελε και όλα θα κριθούν στην έδρα του. Ο Παναθηναϊκός αφήνει πίσω του το παιχνίδι, αυτό της της Κυριακής είναι πιο δύσκολο και πιο σημαντικό», ανέφερε σχετικά.

Παράλληλα, ο ρεπόρτερ του σταθμού επισήμανε ότι ο 32χρονος Βραζιλιάνος κεντρικός αμυντικός Βίτορ Ούγκο είναι μια από τις επιλογές που βρίσκονται στη μεταγραφική λίστα του «τριφυλλιού» αλλά δεν υπάρχει κάτι παραπάνω τη δεδομένη στιγμή.

Ο Αθανασίου σημείωσε πως δεν έχει αλλάξει κάτι για τον Ακαϊντίν, με τον Παναθηναϊκό να βρίσκεται σε επαφές με την Φενέρμπαχτσε για την απόκτησή του.

