Ρονάλντο για Ζότα: «Δεν βγάζει νόημα, πριν λίγο καιρό ήμασταν μαζί...»

Σοκ προκάλεσε στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο η είδηση πως ο Ντιόγκο Ζότα σκοτώθηκε μαζί με τον αδερφό του Αντρέ Σίλβα σε τροχαίο δυστύχημα στην επαρχία Θαμόρα της Ισπανίας, σε ηλικία μόλις 28 χρονών.

Όπως είναι λογικό, πλήθος αθλητών έστειλαν το συλλυπητήριο μήνυμά τους για τους δύο αδικοχαμένους άνδρες. Το ίδιο έκανε και ο Κριστιάνο Ρονάλντο, ο οποίος ήταν συμπαίκτης με τον Ζότα στην Εθνική Πορτογαλίας, τονίζοντας πως δεν μπορεί να πιστέψει τι συνέβη, καθώς πριν λίγο καιρό ήταν μαζί του στο Nations League.

«Δεν βγάζει νόημα. Ήμασταν ακόμα μαζί στην εθνική ομάδα πριν από λίγο καιρό, μόλις είχες παντρευτεί. Στην οικογένειά σου, στη σύζυγό σου και στα παιδιά σου, στέλνω τα συλλυπητήριά μου και τους εύχομαι απέραντο κουράγιο.

Ξέρω ότι θα είσαι πάντα δίπλα τους. Αναπαυτείτε εν ειρήνη, Ντιόγκο και Αντρέ. Θα μας λείψετε όλοι πάρα πολύ», έγραψε συγκεκριμένα ο Κριστιάνο.





