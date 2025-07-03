Σοκ προκάλεσε στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο η είδηση πως ο Ντιόγκο Ζότα σκοτώθηκε μαζί με τον αδερφό του Αντρέ Σίλβα σε τροχαίο δυστύχημα στην επαρχία Θαμόρα της Ισπανίας, σε ηλικία μόλις 28 χρονών.

Λίγη ώρα αφότου έγινε γνωστό το τραγικό συμβάν, η πορτογαλική ομοσπονδία ποδοσφαίρου αποχαιρέτησε τους δύο αδικοχαμένους ποδοσφαιριστές με ένα συγκινητικό μήνυμα μέσω του «X».

Μάλιστα, η ομοσπονδία αποκάλυψε πως ζήτησε από την UEFA την τήρηση ενός λεπτού σιγής για τον θάνατο τον δύο ανδρών, πριν από τον αγώνα της Πορτογαλίας με την Ισπανία στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Γυναικών την Πέμπτη (03/07).

Αναλυτικά το μήνυμα των Πορτογάλων:

«Η Πορτογαλική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία και ολόκληρο το πορτογαλικό ποδόσφαιρο είναι συντετριμμένοι από τον θάνατο του Ντιόγκο Ζότα και του αδελφού του Αντρέ Σίλβα, σήμερα το πρωί, στην Ισπανία.

Πολύ περισσότερο από ένας φανταστικός παίκτης, με σχεδόν 50 συμμετοχές για την Εθνική Ομάδα Α, ο Ντιόγκο Ζότα ήταν ένας εξαιρετικός άνθρωπος, σεβαστός από όλους τους συμπαίκτες και τους αντιπάλους του, κάποιος με μεταδοτική χαρά και αναφορά στην ίδια την κοινότητα.

Η Πορτογαλική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία εκφράζει τα θερμά της συλλυπητήρια στην οικογένεια και τους φίλους των Ντιόγκο και Αντρέ Σίλβα, καθώς και στις ομάδες Λίβερπουλ και Πεναφιέλ, όπου αγωνίστηκαν αντίστοιχα οι παίκτες.

Η Πορτογαλική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία έχει ήδη ζητήσει από την UEFA την τήρηση ενός λεπτού σιγής αυτήν την Πέμπτη, πριν από τον αγώνα της εθνικής μας ομάδας εναντίον της Ισπανίας στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Γυναικών.

Χάσαμε δύο πρωταθλητές. Ο θάνατος των Ντιόγκο και Αντρέ Σίλβα αντιπροσωπεύει ανεπανόρθωτες απώλειες για το πορτογαλικό ποδόσφαιρο και θα κάνουμε ό,τι μπορούμε για να τιμήσουμε την κληρονομιά τους κάθε μέρα».

A Federação Portuguesa de Futebol e todo o Futebol português estão completamente devastados com a morte de Diogo Jota e do seu irmão André Silva, esta madrugada, em Espanha.



Muito mais do que o fantástico jogador, com quase 50 internacionalizações pela Seleção Nacional A, Diogo… pic.twitter.com/EN901fH6FG — Portugal (@selecaoportugal) July 3, 2025

