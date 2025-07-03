Ολυμπιακός για Ζότα: «Τα θερμά μας συλλυπητήρια στην οικογένεια»

Σοκ προκάλεσε στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο η είδηση πως ο Ντιόγκο Ζότα σκοτώθηκε μαζί με τον αδερφό του Αντρέ Σίλβα σε τροχαίο δυστύχημα στην επαρχία Θαμόρα της Ισπανίας, σε ηλικία μόλις 28 χρονών.



Λίγη ώρα αφότου έγινε γνωστό το τραγικό συμβάν, ο Ολυμπιακός έστειλε μέσω «Χ» το συλλυπητήριο μήνυμά του για τον χαμό των δύο ανδρών.



«Τα θερμά μας συλλυπητήρια στην οικογένεια και τους αγαπημένους του Ντιόγκο και του Αντρέ. Οι σκέψεις μας είναι επίσης με όλους στη Λίβερπουλ σε αυτή την τραγική στιγμή», ανέφερε συγκεκριμένα ο Ολυμπιακός.



Liverpool Football Club are devastated by the tragic passing of Diogo Jota. July 3, 2025

