Ντιόγκο Ζότα: Σκοτώθηκε σε τροχαίο

Παγκόσμιος θρήνος για τον πρόωρο χαμό του Ντιόγκο Ζότα, Ο 28χρονος ποδοσφαιριστής της Λίβερπουλ, σκοτώθηκε σε τροχαίο δυστύχημα στην επαρχία Θαμόρα της Ισπανίας.

Νέο βίντεο σοκ δείχνει τη Λαμποργκίνι του άτυχου ποδοσφαιριστή τυλιγμένη στις φλόγες τη νύχτα, λίγα λεπτά μετά το δυστύχημα

Estão a circular imagens, gravadas a partir de outro veículo, que mostram os instantes a seguir ao despiste que vitimou Diogo Jota e o irmão, André Silva, ao quilómetro 65 da autoestrada A-52, na zona de Cernadilla, província de Zamora, em Espanha.#24Horas #DiogoJota pic.twitter.com/XETMr3yAf5 — 24Horas (@24horaspt) July 3, 2025





Το δυστύχημα σημειώθηκε στο 65ο χιλιόμετρο του αυτοκινητόδρομου A-52, κοντά στον δήμο Παλάσιος ντε Σανάμπρια. Σύμφωνα με την ισπανική εφημερίδα, ο Πορτογάλος σκοτώθηκε όταν το όχημα στο οποίο επέβαινε με τον αδελφό του Αντρέ Σίλβα, έναν 26χρονο επαγγελματία ποδοσφαιριστή, βγήκε από τον δρόμο, προκαλώντας πυρκαγιά.



Μάρτυρες που κάλεσαν το 112, ανέφεραν ότι το αυτοκίνητο τυλίχτηκε στις φλόγες, οι οποίες εξαπλώθηκαν και σε κοντινή βλάστηση. Σύμφωνα με άλλο βίντεο από το σημείο του τραγικού δυστυχήματος, το υπεραυτοκίνητο του ποδοσφαιριστή έχει διαλυθεί, με τα θραύσματα να έχουν εκτοξευθεί σε μεγάλη απόσταση.

Diogo Jota’nın hayatını kaybettiği iddia edilen kaza yeri;



pic.twitter.com/9nEaRh8MVZ — Arena Spor Medya (@ArenaSporMedya) July 3, 2025

Ο Ζότα είχε παντρευτεί πρόσφατα την αγαπημένη του, Ρούτε Καρντόσο, με την οποία διατηρούσε πολύχρονο δεσμό και είχαν τρία παιδιά.

We’re at an absolute loss for words right now.



Heartbroken. Our thoughts and prayers are with the wife, children, family and friends of Diogo Jota and his brother ❤️ pic.twitter.com/ku6wa2rKo4 — Anfield Edition | æ (@AnfieldEdition) July 3, 2025

Στη λεζάντα, έγραφε: «22 Ιουνίου 2025. Ναι στο για πάντα». Η ανάρτηση στο Instagram έλαβε πάνω από 190.000 likes και πάνω από 1.000 σχόλια.

«Μια μέρα που δεν θα ξεχάσουμε ποτέ 🤍» έγραφε χαρακτηριστικά στο Instagram σε άλλη ανάρτηση, ενώ δήλωνε τυχερός σε εφημερίδα του Λίβερπουλ.

⚫ Muere el futbolista del Liverpool Diogo Jota en un accidente de tráfico en la provincia de Zamora



😢 El siniestro se produjo en el kilómetro 65 de la A-52, a la altura del término municipal de Palacios de Sanabria. pic.twitter.com/Uz15fMHKoZ — MARCA (@marca) July 3, 2025

