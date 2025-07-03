Λογαριασμός
Νέο βίντεο λίγα λεπτά μετά το δυστύχημα του Ντιόγκο Ζότα – Η Λαμποργκίνι τυλιγμένη στις φλόγες

Σύμφωνα με προηγούμενο βίντεο από το σημείο του δυστυχήματος, το υπεραυτοκίνητο του Ζότα διαλύθηκε με τα θραύσματα να έχουν εκτοξευθεί σε μεγάλη απόσταση. 

UPDATE: 14:58
Ντιόγκο Ζότα: Σκοτώθηκε σε τροχαίο

Παγκόσμιος θρήνος για τον πρόωρο χαμό του Ντιόγκο Ζότα, Ο 28χρονος ποδοσφαιριστής της Λίβερπουλ, σκοτώθηκε σε τροχαίο δυστύχημα στην επαρχία Θαμόρα της Ισπανίας.

Νέο βίντεο σοκ δείχνει τη Λαμποργκίνι του άτυχου ποδοσφαιριστή τυλιγμένη στις φλόγες τη νύχτα, λίγα λεπτά μετά το δυστύχημα

Diogo Jota with his wife Rute Cardoso and two of their children

Το δυστύχημα σημειώθηκε στο 65ο χιλιόμετρο του αυτοκινητόδρομου A-52, κοντά στον δήμο Παλάσιος ντε Σανάμπρια. Σύμφωνα με την ισπανική εφημερίδα, ο Πορτογάλος σκοτώθηκε όταν το όχημα στο οποίο επέβαινε με τον αδελφό του Αντρέ Σίλβα, έναν 26χρονο επαγγελματία ποδοσφαιριστή, βγήκε από τον δρόμο, προκαλώντας πυρκαγιά.

Μάρτυρες που κάλεσαν το 112, ανέφεραν ότι το αυτοκίνητο τυλίχτηκε στις φλόγες, οι οποίες εξαπλώθηκαν και σε κοντινή βλάστηση. Σύμφωνα με άλλο βίντεο από το σημείο του τραγικού δυστυχήματος, το υπεραυτοκίνητο του ποδοσφαιριστή έχει διαλυθεί, με τα θραύσματα να έχουν εκτοξευθεί σε μεγάλη απόσταση. 

Ο Ζότα είχε παντρευτεί πρόσφατα την αγαπημένη του, Ρούτε Καρντόσο, με την οποία διατηρούσε πολύχρονο δεσμό και είχαν τρία παιδιά.

 

Στη λεζάντα, έγραφε: «22 Ιουνίου 2025. Ναι στο για πάντα». Η ανάρτηση στο Instagram έλαβε πάνω από 190.000 likes και πάνω από 1.000 σχόλια.

«Μια μέρα που δεν θα ξεχάσουμε ποτέ 🤍» έγραφε χαρακτηριστικά στο Instagram σε άλλη ανάρτηση, ενώ δήλωνε τυχερός σε εφημερίδα του Λίβερπουλ.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Diogo Jota (@diogoj_18)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Diogo Jota (@diogoj_18)

Πηγή: sport-fm.gr - skai.gr

TAGS: τροχαίο δυστύχημα Λίβερπουλ Ντιόγκο Ζότα
