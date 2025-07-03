Ποιος ήταν ο Ντιόγκο Ζότα, το αστέρι της Λίβερπουλ

Σοκ στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο προκάλεσε η είδηση του ξαφνικού θανάτου του 28χρονου επιθετικού της Λίβερπουλ, Ντιόγκο Ζότα, σε τροχαίο δυστύχημα.

Ο Ζότα είχε μια σπουδαία καριέρα στο ποδόσφαιρο, την οποία ξεκίνησε στην πατρίδα του, την Πορτογαλία. Στη συνέχεια έπαιξε στην Ατλέτικο Μαδρίτης στην Ισπανία και ο τελευταίος του επαγγελματικός σταθμός ήταν η Αγγλία.

Ο Ζότα ήταν στη Λίβερπουλ τα τελευταία 5 χρόνια, με μακροχρόνιο συμβόλαιο και ήταν σημαντικό μέλος της ομάδας των «κόκκινων», ενώ σκόραρε 6 φορές στην τελευταία σεζόν της αγγλικής ομάδας που κατέκτησε την Premier League.

Φανατικός παίκτης και των video games, ο Ζότα είχε επίσης ομάδα eSports και έκανε συχνά streaming στο Twitch.

Τραγικό παιχνίδι της μοίρας είναι πως είχε παντρευτεί μόλις πριν 2 εβδομάδες την αγαπημένη του, Ρούτε Καρντόσο, ενώ άφησε πίσω του και τρία παιδιά.

Ο αδελφός του Ζότα, ο 26χρονος Αντρέ Σίλβα, επίσης ποδοσφαιριστής, σκοτώθηκε μαζί του στο τροχαίο δυστύχημα, που έγινε στο 65ο χιλιόμετρο της εθνικής οδού A-52, κοντά στον δήμο Παλάθιος δε Σαναβρία.

Το αυτοκίνητο τους βγήκε εκτός πορείας και τυλίχθηκε στις φλόγες, ενώ το δυστύχημα ήταν σφοδρό που σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες που ειδοποίησαν τις αρχές, η φωτιά επεκτάθηκε και στη γύρω βλάστηση.

Συγκλονισμένη η Λίβερπουλ – Η ανακοίνωση της ομάδας

Η Λίβερπουλ σε ανακοίνωσή της αναφέρει: «Η Λίβερπουλ είναι συντετριμμένη από τον τραγικό θάνατο του Ντιόγκο Τζότα. Ο σύλλογος ενημερώθηκε ότι ο 28χρονος ποδοσφαιριστής έχασε τη ζωή του σε τροχαίο ατύχημα στην Ισπανία, μαζί με τον αδελφό του, Αντρέ. Η Λίβερπουλ δεν θα προβεί σε περαιτέρω δηλώσεις προς το παρόν και ζητά να σεβαστείτε την ιδιωτική ζωή της οικογένειας, των φίλων, των συμπαικτών και του προσωπικού του συλλόγου, καθώς προσπαθούν να συνειδητοποιήσουν αυτή την απίστευτη απώλεια. Θα συνεχίσουμε να τους παρέχουμε την πλήρη υποστήριξή μας».

Το «αντίο» της πορτογαλικής ομοσπονδίας

Συγκλονισμένος από την τραγική είδηση, ο πρόεδρος της πορτογαλικής ομοσπονδίας, Πέδρο Προένσα, ζήτησε από την UEFA την τήρηση ενός λεπτού σιγής, πριν από τον αποψινό αγώνα μεταξύ Ισπανίας και Πορτογαλίας στο Euro 2025 γυναικών, ενώ δήλωσε εμφανώς σοκαρισμένος:

«Η Πορτογαλική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία και όλο το πορτογαλικό ποδόσφαιρο είναι συντετριμμένοι από τους θανάτους των Ντιόγκο Ζότα και Αντρέ Σίλβα σήμερα το πρωί στην Ισπανία. Πολύ περισσότερο από ένας φανταστικός παίκτης, με σχεδόν 50 συμμετοχές για την εθνική ομάδα, ο Ντιόγκο Ζότα ήταν ένας εξαιρετικός άνθρωπος, σεβαστός από όλους τους συμπαίκτες και τους αντιπάλους του, ένας άνθρωπος μεταδοτικής χαράς και ένα πρότυπο μέσα στην κοινότητα. Εκ μέρους και της Πορτογαλικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας, εκφράζω τα θερμά μου συλλυπητήρια στην οικογένεια και τους φίλους των Ντιόγκο και Αντρέ Σίλβα, καθώς και στη Λίβερπουλ και την Πεναφιέλ, τις ομάδες όπου αγωνίστηκαν αντίστοιχα. Χάσαμε δύο πρωταθλητές. Ο θάνατος των Ντιόγκο και Αντρέ Σίλβα αποτελεί μια ανεπανόρθωτη απώλεια για το πορτογαλικό ποδόσφαιρο και θα κάνουμε ό,τι είναι δυνατόν για να τιμήσουμε την κληρονομιά τους».

