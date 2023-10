Ρεάλ Μαδρίτης: Μειώθηκε η τιμωρία του Νάτσο και θα είναι διαθέσιμος στο Clasico

Ευχάριστα είναι τα νέα που έρχονται στο στρατόπεδο της Ρεάλ Μαδρίτης από την Επιτροπή Εφέσεων για την τιμωρία του Νάτσο

Αρχικά, να θυμίσουμε, ότι στην εκτός έδρας αναμέτρηση της «βασίλισσας» με τη Χιρόνα ο Πόρτου δέχθηκε στις καθυστερήσεις ένα πολύ σκληρό μαρκάρισμα από τον Ισπανό αμυντικό, ο οποίος όχι μόνο είδε την κόκκινη κάρτα, αλλά τιμωρήθηκε με τρεις αγωνιστικές για την αποβολή του και θα έχανε το ντέρμπι με την Μπαρτσελόνα.

Ωστόσο, σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες από την Ισπανία, η κάτοχος του Copa Del Rey δικαιώθηκε από την έφεση που είχε καταθέσει και η τιμωρία του Νάτσο έπεσε από τρεις στις δυο αγωνιστικές.

Έτσι, θα απουσιάσει από τα εκτός έδρας ματς με τη Σεβίλλη (21/10) και την Μπράγκα (24/10), αλλά θα τεθεί στη διάθεση του Κάρλο Αντσελότι για το μεγάλο Clasico της 11ης αγωνιστικής της La Liga (28/10, 17:15).

