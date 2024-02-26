Oριστική η συμφωνία Ρεάλ Μαδρίτης και Αλφόνσο Ντέιβις, το... μπαλάκι στην Μπάγερν

Θετική κατάληξη είχε ένα από τα μεγαλύτερα μεταγραφικά «θρίλερ» των τελευταίων μηνών!

Όπως αποκάλυψε ο δημοσιογράφος της Athletic, Μάριο Κορτεγιάνα, ο Αλφόνσο Ντέιβις, ήρθε σε οριστική συμφωνία με τη Ρεάλ Μαδρίτης, έπειτα από μακροχρόνιες διαπραγματεύσεις

Ο Καναδός αριστερός μπακ, αποτελούσε εδώ και καιρό τον «διακαή πόθο» του προέδρου των Μαδριλένων, Φλορεντίνο Πέρεθ, ο οποίος πήρε επάνω του τη μεταγραφή.

Ωστόσο, η μοναδική λεπτομέρεια η οποία έχει απομείνει να διευθετηθεί είναι αν ο Ντέιβις θα φορέσει τη φανέλα της Ρεάλ το καλοκαίρι του 2024 ή του 2025, κάτι το οποίο θα αποφασίσει η Μπάγερν Μονάχου!

Στην πρώτη περίπτωση οι «μερένχες» θα χρειαστεί να καταβάλουν ένα ποσό μεταξύ 35 και 50 εκατομμυρίων ευρώ στην Μπάγερν Μονάχου προκειμένου οι Βαυαροί να μην χάσουν ως ελεύθερο τον παίκτη, ενώ στη δεύτερη περίπτωση ο 23χρονος ποδοσφαιριστής θα ενταχθεί στη «Βασίλισσα» χωρίς χρηματικό αντίτιμο!

