Προσφυγή κατά της ΑΕΚ κατέθεσε ο Μήτογλου, απάντησε με τον ίδιο τρόπο η ΠΑΕ

Ο 26χρονος αμυντικός ζητά να μείνει ελεύθερος με τους δικούς του όρους, λόγω μείωσης προσωπικότητας - Η υπόθεση οδηγείται στην αρμόδια Επιτροπή της ΕΠΟ

Στα άκρα φαίνεται πως θα φτάσουν οι σχέσεις της ΑΕΚ με τον Σίμο Μήτογλου!

Οι δύο πλευρές κατέθεσαν εκατέρωθεν προσφυγές, που δεν αφορούν οικονομικές αξιώσεις με τον Έλληνα κεντρικό αμυντικό να επιδιώκει τη λύση του συμβολαίου με τους όρους που τον ευνοούν, ενώ και η ΑΕΚ επιθυμεί τη λύση της συνεργασίας, όμως, με τους όρους που διασφαλίζουν τα δικά της συμφέροντα. Το συμβόλαιο του 26χρονου με τον «Δικέφαλο» εκπνέει το ερχόμενο καλοκαίρι.

Θυμίζουμε ότι ο Μήτογλου είναι εκτός πλάνων από τον Μάρκο Νίκολιτς μετά την προετοιμασία της Ένωσης στην Ολλανδία, δεν έχει αγωνιστεί ούτε λεπτό τη φετινή σεζόν και δεν προπονείται με την πρώτη ομάδα.

