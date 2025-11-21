Παναθηναϊκός: Το δίλλημα της αλλαγής Ντέσερς – Πάντοβιτς στο Europa League

Η διακοπή των Εθνικών ομάδων τελείωσε και το Σαββατοκύριακο η αγωνιστική δράση στο πρωτάθλημα επιστρέφει. Ο Παναθηναϊκός παίζει κόντρα στον Πανσερραϊκό την Κυριακή εκτός έδρας. Αμέσως μετά ακολουθεί η Ευρώπη.

Για την πέμπτη αγωνιστική της League Phase, οι «πράσινοι» θα υποδεχθούν την αυστριακή Στουρμ Γκρατς στις 27 Νοεμβρίου και το παιχνίδι θα ξεκινήσει στις 22.00. Στον Παναθηναϊκό, βλέποντας την επιστροφή του Ντέσερς, σκέπτονται την αλλαγή στην Ευρωπαϊκή λίστα. Δηλαδή να βγάλουν τον Πάντοβιτς και να επαναφέρουν τον Νιγηριανό.

