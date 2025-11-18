Ο Αλέκος Φλαμπουράρης υπήρξε φίλος της ΑΕΚ και η ομάδα εξέδωσε ανακοίνωση με αφορμή το θάνατό του.

Η ΠΑΕ ΑΕΚ και όλη η Οικογένεια της Ομάδας μας, εκφράζουν την βαθιά τους θλίψη για την απώλεια του Αλέκου Φλαμπουράρη.

Ο Αλέκος Φλαμπουράρης ήταν ένθερμος φίλος της ΑΕΚ, αλλά και ένας άνθρωπος που είχε σταθεί αρωγός στη μεγάλη προσπάθεια να ολοκληρωθεί το έργο της κατασκευής του γηπέδου στη Νέα Φιλαδέλφεια.

Η Οικογένεια της ΑΕΚ θα τον ευχαριστεί πάντα γι' αυτό και δεν θα τον ξεχάσει ποτέ.

Κουράγιο και δύναμη στους δικούς του ανθρώπους. Και να θυμούνται τις όμορφες στιγμές μαζί του...

Πηγή: skai.gr

