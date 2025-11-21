ΑΕΚ: Κανένα θέμα αιτήματος αναβολής του ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό

Ξεκαθάρισε την κατάσταση η ΑΕΚ. Η Ένωση ενημέρωσε ότι δεν έχει κατατεθεί κάποιο αίτημα με το οποίο θα ζητούσε την αναβολή του μεγάλου ντέρμπι της 12ης αγωνιστικής με τον Παναθηναϊκό στη Λεωφόρο.

Η ΠΑΕ ΑΕΚ προχώρησε στη διευκρίνιση αυτή μετά από μια σύγχυση που προέκυψε λόγω μιας σχετικής είδησης από την Ιταλία. Συγκεκριμένα στη χώρα αποφασίστηκε να γίνει γενική απεργία από τις 21:00 της Πέμπτης 27 Νοεμβρίου μέχρι και τις 21:00 της επόμενης ημέρας, άρα και μια δυσκολία για την επιστροφή της αποστολής της ομάδας στην Αθήνα.

Ωστόσο από την ΑΕΚ με σχετική ενημέρωση διευκρίνισαν ότι δεν υπάρχει κάποιο πρόβλημα που να επηρεάζει την ομάδα και την αποστολή άρα δεν υπάρχει και θέμα αιτήματος για αναβολή του αγώνα.

