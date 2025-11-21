Η ΑΕΚ ενισχύει το ιατρικό τιμ με τον Νίκο Τζουρούδη

Μετά την αποχώρηση του Χάρη Λάλου από το ιατρικό τιμ, η ΑΕΚ προχώρησε άμεσα στην αντικατάστασή του, επιλέγοντας τον ιδιαίτερα έμπειρο και καταξιωμένο γιατρό Νίκο Τζουρούδη.

Ο Τζουρούδης έχει υπηρετήσει σε σπουδαία ευρωπαϊκά πρωταθλήματα, με πιο χαρακτηριστική τη θητεία του στη Γιουβέντους, όπου συνεργάστηκε με τον Κριστιάνο Ρονάλντο και κορυφαίους ποδοσφαιριστές της Serie A.

Επιπλέον, διετέλεσε γιατρός της Ιταλικής Ομοσπονδίας Στίβου σε παγκόσμιες, πανευρωπαϊκές και ολυμπιακές διοργανώσεις, ενώ εργάστηκε ως υπεύθυνος αποκατάστασης στο Sport Clinic Center της Φλωρεντίας.

Ο έμπειρος γιατρός έχει συνεργαστεί με Παναθηναϊκό, Ολυμπιακό, Μπρέσια, Κιέβο Βερόνα, Στεάουα Βουκουρεστίου, Αλ Χιλάλ, Αλ Αΐν και Γουέστ Χαμ, ενώ έχει υπάρξει και επικεφαλής ιατρικού επιτελείου του ΑΠΟΕΛ. Η πιο πρόσφατη θέση του ήταν στην Αλ Αΐν.

