RadioMarca: «Προπονητής της Ρεάλ από την επόμενη σεζόν ο Τσάμπι Αλόνσο»

Τον επόμενό της προπονητή έχει... έτοιμο η Ρεάλ Μαδρίτης!

Η «βασίλισσα» αναμένεται να αλλάξει άνθρωπο στον πάγκο, αφού το συμβόλαιο του Κάρλο Αντσελότι ολοκληρώνεται στο τέλος της σεζόν και ο Ιταλός έχει συμφωνήσει να αναλάβει την εθνική της Βραζιλίας, επομένως δύσκολα θα παραμείνει.

Σύμφωνα με το «RadioMarca», οι Μαδριλένοι έχουν ήδη σχεδιάσει να δώσουν την τεχνική ηγεσία στον Τσάμπι Αλόνσο.

Ο Ισπανός σπουδαίος πρώην ποδοσφαιριστής έχει δώσει εξαιρετικά διαπιστευτήρια στην Μπάγερ Λεβερκούζεν, την οποία οδηγεί σε εξαιρετικές πορείες.

Η σύνδεσή του με τον σύλλογο στον οποίο αγωνίστηκε από το 2009 έως το 2014 είναι δεδομένη, όποτε μοιάζει πράγματι για μία επιλογή με ουσία.

Μέχρι στιγμής, στη Λεβερκούζεν ο Αλόνσο μετρά 23 νίκες, 11 ισοπαλίες και 10 ήττες σε 44 αγώνες. Την περασμένη σεζόν, οδήγησε τις «ασπιρίνες» μέχρι τα ημιτελικά του Europa League.

