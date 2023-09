Το μπάσκετ του Παναθηναϊκού στο ντέρμπι με την ΑΕΚ: Παρόντες Διαμαντίδης, Μήτογλου, Χουάντσο και Λεσόρ - Βίντεο Αθλητικά 21:32, 25.09.2023 linkedin

mail Close Share facebook

twitter

14

bookmark

Your browser does not support the audio element.

Το μπασκετικό τμήμα του Παναθηναϊκού δήλωσε τη στήριξή του στην ποδοσφαιρική ομάδα, με τους Χουάντσο, Λεσόρ και Μήτογλου να βρίσκονται στη Λεωφόρο. Το «παρών» έδωσε και ο Δημήτρης Διαμαντίδης