Προολυμπιακό Τουρνουά: Άνετη νίκη χωρίς Αντετοκούνμπο με Αίγυπτο και… φύγαμε για «τελικούς»

Ένα… χαλαρό βράδυ είχε η Εθνική ομάδα νικώντας με 93-71 την Αίγυπτο στο κατάμεστο ΣΕΦ και εξασφαλίζοντας τυπικά την πρώτη θέση στον δεύτερο όμιλο του Προολυμπιακού Τουρνουά. Πλέον ετοιμάζεται για τον πρώτο από τους… έναν συν έναν τελικούς, το Σάββατο στις 17:30 απέναντι στην Σλοβενία του Λούκα Ντόντσιτς, ελπίζοντας πως θα βρεθεί την Κυριακή στον τελικό κόντρα στο νικητή του Κροατία-Δομινικανή Δημοκρατία (Σάββατο, 21:00).



Εκτός, για να προφυλαχθεί, έμεινε ο Γιάννης Αντετοκούνμπο, ενώ ο αδερφός του, Κώστας, αποχώρησε με ενοχλήσεις στο αριστερό γόνατο και αναμένονται οι εξετάσεις. Όχι ανάλογα εντυπωσιακή με την πρεμιέρα, αλλά αρκετά ουσιαστική η ελληνική ομάδα, παρότι αντιμετώπισε προβλήματα από τη ζώνη των μαχητικών Αιγύπτιων.



Γιώργος Παπαγιάννης με 16, Ντίνος Μήτογλου με 16 και Κώστας Παπανικολάου με 15 πόντους «τράβηξαν» το σκορ, ενώ διέπρεψαν οργανωτικά Καλάθης με 9 και Γουόκαπ με 7 ασίστ.







Το ματς

Γουόκαπ, Καλάθης, Παπανικολάου, Παπαγιάννης και Μήτογλου συνέθεσαν την πρώτη ελληνική πεντάδα. Οι εξαιρετικές δημιουργίες των δύο γκαρντ απέφεραν το γρήγορο 10-3, με την γαλανόλευκη άμυνα να προκαλεί ασφυξία στους Αιγύπτιους και να οδηγεί σε ένα 14-0 που απέφερε το 16-3. Ο Βασίλης Σπανούλης άνοιξε από νωρίς το ροτέισον και η Αίγυπτος χάρη στα τρίποντα του Μετουαλί μάζεψε τη διαφορά στο 20-12 στο φινάλε της πρώτης περιόδου.



Με την αντικατάσταση και του Παπανικολάου στο ξεκίνημα της δεύτερης περιόδου ο Kill Bill είχε χρησιμοποιήσει όλους τους διαθέσιμους παίκτες. Τα τρίποντα Καλαϊτζάκη και Λαρεντζάκη συντηρούσαν την Ελλάδα σε διψήφια διαφορά (29-19). Η αποχώρηση του Κώστα Αντετοκούνμπο για τα αποδυτήρια με ενοχλήσεις στο αριστερό γόνατο προκάλεσε μια ανησυχία και μαζί με την ζώνη των αντιπάλων απορρύθμισε την Εθνική επιτρέποντας στους Αιγύπτιους να πλησιάσουν στους έξι (31-25, 36-30) και αναγκάζοντας τον Σπανούλη να καλέσει τάιμ άουτ. Παρά τις συνεχείς λύσεις του Παπαγιάννη (13π. στο ημίχρονο), οι «Φαραώ» ήταν… στενός κορσές και πλησίασαν στο καλάθι (40-38) στο τελευταίο λεπτό του δεκαλέπτου. Το μακρινό δίποντο του Μήτογλου περιόρισε τη ζημιά κλείνοντας το ημίχρονο στο 42-38.



Το τρίποντο του Χαραλαμπόπουλου και οι αιφνιδιασμοί Παπανικολάου και Παπαγιάννη αποκατέστησαν το διψήφιο προβάδισμα για την Εθνική ομάδα, 53-41. Με την ελληνική άμυνα πιο αποτελεσματική και καλύτερο διάβασμα απέναντι στην ζώνη, η «επίσημη αγαπημένη» πάτησε γκάζι και ξέφυγε με 61-45. Το δεύτερο τρίποντο του Χαραλαμπόπουλου έφερε το προβάδισμα για πρώτη φορά στο +18 (68-52), με το δεκάλεπτο να κλείνει στο 68-52.







Τα τρίποντα του Μήτογλου και του Λαρεντζάκη εκτόξευσαν τη διαφορά στους 24 (80-56) στα μισά της τέταρτης περιόδου απομακρύνοντας τις όποιες αμφιβολίες για τον τελικό νικητή. Η ελληνική ομάδα χωρίς να σκέφτεται πρόωρα τον ημιτελικό με τη Σλοβενία αποζημίωσε το κοινό και ολοκλήρωσε ευχάριστα τη βραδιά ετοιμαζόμενη πλέον για το… Σαββατοκύριακο της κρίσης.



Δεκάλεπτα: 20-12, 42-38, 68-52, 93-71

Διαιτητές: Ματσόνι (Ιταλία), Γκαρσία (Βενεζουέλα), Μπέκερ (Αυστραλία).

